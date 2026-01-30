MENÜ
  • Verkehrsgerichtstag empfiehlt: Mobilitätszuschuss soll Führerschein günstiger machen

Fahrlehrer mit Schülerin: Bestehensquoten sollen steigen, gleichzeitig aber die Kosten für den Führerscheinerwerb sinken. Über den Weg dorthin wird debattiert.
Fahrlehrer mit Schülerin: Bestehensquoten sollen steigen, gleichzeitig aber die Kosten für den Führerscheinerwerb sinken. Über den Weg dorthin wird debattiert. Bild: 123rf
Fahrlehrer mit Schülerin: Bestehensquoten sollen steigen, gleichzeitig aber die Kosten für den Führerscheinerwerb sinken. Über den Weg dorthin wird debattiert.
Fahrlehrer mit Schülerin: Bestehensquoten sollen steigen, gleichzeitig aber die Kosten für den Führerscheinerwerb sinken. Über den Weg dorthin wird debattiert. Bild: 123rf
Mobilität
Verkehrsgerichtstag empfiehlt: Mobilitätszuschuss soll Führerschein günstiger machen
Redakteur
Von Andreas Rentsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Ausbildungsqualität in Fahrschulen ist aus Sicht des Verkehrsgerichtstags wichtiger als sinkende Kosten beim Erwerb des Führerscheins. Reformen mit finanziellem Effekt will das Gremium trotzdem.

Durchschnittlich 3300 Euro kostet der Führerschein in Sachsen, bundesweit sind es sogar 3400 Euro. Zu viel, sagt die Politik. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat deshalb eine Reform der Fahrausbildung auf den Weg gebracht. Doch nicht alle Vorschläge seines Ministeriums stoßen auf Zustimmung. So haben sich die Teilnehmer des...
