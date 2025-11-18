Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kommt es bei winterlichen Verhältnissen zu einem Unfall mit Sommerreifen, prüft der Kaskoversicherer, ob grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
Kommt es bei winterlichen Verhältnissen zu einem Unfall mit Sommerreifen, prüft der Kaskoversicherer, ob grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bild: Tobias Hase/dpa-tmn
Kommt es bei winterlichen Verhältnissen zu einem Unfall mit Sommerreifen, prüft der Kaskoversicherer, ob grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
Kommt es bei winterlichen Verhältnissen zu einem Unfall mit Sommerreifen, prüft der Kaskoversicherer, ob grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Bild: Tobias Hase/dpa-tmn
Mobilität
Versicherungsprobleme bei Sommerreifen auf Winterstraßen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer mit Sommerreifen bei winterlichen Straßenbedingungen fährt, riskiert nicht nur Bußgelder, sondern auch Leistungskürzungen bei der Kasko. Was Versicherte jetzt beachten sollten.

Hamburg.

Mit Sommerreifen auf winterlichen Straßen mit etwa Glatteis, Schneematsch, Schnee-, Eis- oder Reifglätte Auto zu fahren, ist verboten. Das besagt die geltende situative Winterreifenpflicht. Das ist nicht nur gefährlich, sondern kann Bußgelder ab 60 Euro und einen Punkt in Flensburg nach sich ziehen. Doch es drohen auch Schwierigkeiten mit der Versicherung, so der Bund der Versicherten (BdV).

Wer bei winterlichen Bedingungen mit ungeeigneten Reifen fährt, riskiert demnach im Schadenfall Leistungskürzungen in der Kasko- und Regressforderungen des Versicherers in der Haftpflichtversicherung. Kommt es bei winterlichen Verhältnissen zu einem Unfall mit Sommerreifen, prüfe der Kaskoversicherer, ob grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Ist das der Fall, kann die Versicherung ihre Leistung kürzen oder ganz verweigern.

Tipp: Vor Abschluss einer Kaskoversicherung sollte man darauf achten, dass der Versicherer auf den Einwand der grob fahrlässigen Herbeiführung des Versicherungsfalls verzichtet. Dann werde auch bei einem solchen Fehler nicht gekürzt. Als "Einladung" solle allerdings niemand diesen Schutz verstehen, so der BdV. Denn wintertaugliche Reifen seien ein wesentlicher Sicherheitsfaktor für alle, die am Straßenverkehr teilnehmen.

Haftpflichtversicherung zahlt - kann aber in Regress nehmen

Die Haftpflichtversicherung übernimmt bei einem Unfall mit Sommerreifen zwar den gegnerischen Schaden. Doch sie kann den Verursacher bis zu 5.000 Euro in Regress nehmen. Denn das Fahren mit ungeeigneter Bereifung gilt demnach als sogenannte Obliegenheitsverletzung - ein Verstoß gegen die Pflichten des Versicherungsnehmers. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17:20 Uhr
2 min.
Razzia gegen organisierte Kriminalität bei 21 Objekten
Das Landeskriminalamt durchsucht in einem Ermittlungsverfahren gegen die Organisierte Kriminalität Objekte in Südbrandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. (Symbolbild)
Mehr als 200 Einsatzkräfte durchsuchen 21 Objekte in drei Bundesländern. Was Ermittler bei dem Schlag gegen mutmaßliche Drogenhändler und die Organisierte Kriminalität finden.
17:11 Uhr
2 min.
Ramaphosa: Reden weiter über US-Teilnahme an G20-Gipfel
Nehmen die USA am Ende doch noch am G20-Gipfel in Südafrika teil - trotz der Boykottankündigung von US-Präsident Donald Trump?
US-Präsident Donald Trump hat schon vor einiger Zeit mit einem Boykott des Treffens der führenden Industrie- und Schwellenländer gedroht. Kommt doch noch mal Bewegung in die Lage?
30.10.2025
2 min.
Tipps und Tricks: So kann die Kfz-Police günstiger werden
Viele, viele bunte Autos: Jedes ist leicht anders - das gilt auch für die persönlichen Lebensumstände der Halter. Die können sich aber ändern und unter Umständen den Versicherungsschutz günstiger machen.
Auf der Suche nach einer günstigeren Kfz-Versicherung? Worauf Wechselwillige achten sollten. Klassiker und Geheimtipps.
Sabine Meuter, dpa
18.11.2025
2 min.
Nach Jahren des Verfalls: Altes Hotel im Erzgebirge wird abgerissen
Das einstige Hotel „Waldfrieden“ in Steinbach soll abgerissen werden.
Johanngeorgenstadts Stadträte haben jetzt den Rückbau des Hotels „Waldfrieden“ beschlossen. Die Kosten gehen in die Hunderttausende Euro.
Irmela Hennig
07:30 Uhr
3 min.
Warum öffnet der Chemnitzer Weihnachtsmarkt nicht früher?
Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt startet traditionell am Freitag vor dem 1. Advent.
Leipzig, Dresden, Freiberg, Plauen und Zwickau starten in wenigen Tagen in die Weihnachtsmarktsaison. In Chemnitz geht es erst am 28. November los. Warum er trotz der Kulturhauptstadt nicht eher beginnt.
Denise Märkisch
18.11.2025
3 min.
Wenn es winterlich glatt wird: So fahren Sie sicher
Gerät das Auto bei Glätte in einer Kurve ins Schlingern, hilft es manchmal mehrmals kurz und kräftig zu bremsen.
Der Winter steht vor der Tür. Und auch wenn es bei Ihnen nicht schneit, kann es ziemlich nasskalt werden - die Voraussetzung für glatte Straßen. Mit diesen Tipps kommen Sie sicher durch.
Mehr Artikel