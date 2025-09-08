Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Konzeptauto Vision O zeigt, wie sich Skoda einen Kombi der Zukunft vorstellt.
Das Konzeptauto Vision O zeigt, wie sich Skoda einen Kombi der Zukunft vorstellt. Bild: Skoda/dpa-tmn
Das Konzeptauto Vision O zeigt, wie sich Skoda einen Kombi der Zukunft vorstellt.
Das Konzeptauto Vision O zeigt, wie sich Skoda einen Kombi der Zukunft vorstellt. Bild: Skoda/dpa-tmn
Mobilität
Vision O: Skoda stimmt auf elektrischen Octavia Kombi ein
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sie verkaufen zwar mehr Kombis als die meisten anderen Marken, haben aber für die Generation E bislang nur SUV parat. Das will Skoda bald ändern und schürt die Lust auf einen elektrischen Lademeister.

München.

Bislang haben sie zwar nur SUV elektrifiziert und auch der Epiq als nächster Skoda mit Elektromotor wird ein Geländewagen. Doch die tschechische VW-Tochter hat auch andere Segmente im Sinn.

Sie will als Nächstes ihre Kombi-Expertise in die Ära des Elektroautos übertragen. Dafür haben sie in München zur IAA (9. bis 14. September) die Studie Vision O enthüllt, die einen Ausblick auf einen elektrischen Octavia für den Beginn des nächsten Jahrzehnts geben soll.

Zur Größe gibt es schon ein paar Details

Während sie zu Akku und Antrieb des auf einer neuen Konzernplattform aufgebauten Kombis noch keine Angaben machen, gibt es zu Abmessungen und Ambiente bereits erste Details. So misst die Studie 4,85 Meter und bietet Platz für mehr als 650 bis 1.700 Liter Gepäck.

Außerdem gibt es laut Skoda ein neues Cockpit mit einem durchgehenden Display sowie ein paar neue Extras. Erstmals integriert Skoda einen Kühlschrank und macht Musik über einen handlichen Bluetooth-Lautsprecher auch tragbar. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20:17 Uhr
2 min.
König Charles und Prinz Harry treffen sich zum Tee
Seit etwa eineinhalb Jahren sollen sich Prinz Harry und sein Vater Charles III. nicht mehr gesehen haben. (Archivfoto)
Findet der royale Familienkrach in Großbritannien doch noch ein gutes Ende? Der "verlorene Sohn" Prinz Harry scheint jedenfalls seinen Heimatbesuch für einen Versuch zu nutzen.
11:30 Uhr
9 min.
Das sind die wichtigsten Neuheiten der IAA
490 PS und eine Reichweite von 713 Kilometern: Mercedes bringt den elektrischen GLC für rund 72.000 Euro auf den Markt.
Von wegen Totentanz: Insbesondere die deutsche PS-Branche findet so langsam wieder in die Spur und fährt zur IAA groß auf. Doch bei ein paar Premieren dauert es noch, bis sie auf die Straße kommen.
Thomas Geiger, dpa
20:19 Uhr
2 min.
Kaulitz-Brüder gewinnen beim Fernsehpreis gegen Heidi Klum
Tom und Bill Kaulitz freuen sich über den Deutschen Fernsehpreis.
Tom und Bill Kaulitz gewinnen mit ihrer Netflix-Show den Deutschen Fernsehpreis – und lassen dabei Toms Ehefrau Heidi Klum hinter sich. Die Brüder feiern per Video aus der Ferne.
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
11:39 Uhr
2 min.
Mercedes kündigt C-Klasse mit 800 Kilometern Reichweite an
Geheimnisvolle Sil­hou­et­te der neuen elektrischen C-Klasse von Mercedes-Benz
Der Kampf zwischen Mercedes und BMW geht in die nächste Runde. Während sich in München GLC und iX3 gegenüberstehen, laufen sich die elektrischen Versionen von C-Klasse und 3er warm für ihr Duell.
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
Mehr Artikel