Volle Autobahnen und Staus zu Pfingsten: Hier müssen Sie besonders aufpassen

Nach dem verlängerten Wochenende ist vor dem verlängerten Wochenende: Erneut zieht es zahlreiche Autofahrer auf die Fernstraßen. Das sorgt für Staus. Wo es besonders heftig werden könnte? Ein Überblick für Deutschlands Autobahnen.

Berlin. Kaum ist Christi Himmelfahrt herum, steht das Pfingstwochenende vor der Tür – und somit wieder ein verlängertes Wochenende mit entsprechend vollen Autobahnen. Wo es besonders voll werden könnte, haben sich Verkehrsexperten der Autobahn GmbH - diese unterliegt der Verantwortung des Bundesverkehrsministeriums - genauer angeschaut.

„Pfingsten zählt traditionell zu den reisestärksten Zeiten des Jahres“, heißt es in der Mitteilung. Autofahrer aus zahlreichen Bundesländern seien unterwegs: Etwa für ein verlängertes Wochenende oder auch für einen Urlaubs-Trip. In Baden-Württemberg und Bayern beginnen am kommenden Dienstag die Pfingstferien.

Darum sollten sich Verkehrsteilnehmer insbesondere am Freitagnachmittag sowie am Samstagvormittag auf Staus und Verzögerungen einstellen. „Auch am Pfingstmontag (9. Juni) ist mit einer sehr hohen Auslastung der Strecken zu rechnen.“ Am Dienstag wiederum sei mit „regional erhöhtem Rückreiseverkehr“ zu rechnen.

Besonders voll wird es demnach zwischen folgenden Anschlussstellen (AS):

A1

AS Lensahn - AS Neustadt-Pelzerhaken

AS Eutin - AS Scharbeutz

AS Pansdorf - Dreieck Bad Schwartau

AS Bremen-Hemelingen - AS Bremen-Arsten

AS Münster-Hiltrup - AS Ascheberg

AS Kamen-Zentrum - Kreuz Dortmund/Unna

Kreuz Wuppertal-Nord - AS Wuppertal-Langerfeld

AS Wermelskirchen - AS Burscheid

Kreuz Leverkusen-West - AS Leverkusen

Kreuz Leverkusen-West - Kreuz Köln-Nord

A2

Kreuz Oberhausen - AS Bottrop

AS Porta Westfalica - Kreuz Bad Oeynhausen

AS Bad Eilsen-Ost - AS Veltheim

A3

Kreuz Oberhausen - AS Oberhausen-Holten

AS Mettmann - Kreuz Hilden

AS Lohmar - Kreuz Bonn/Siegburg

Kreuz Bonn/Siegburg - AS Bad Honnef/Linz

AS Würzburg-Heidingsfeld - AS Würzburg/Kist

Kreuz Biebelried - AS Wiesentheid

AS Geiselwind - AS Höchstadt-Nord

AS Höchstadt-Nord - AS Erlangen-West

AS Neumarkt-Ost - AS Velburg

AS Passau-Süd - AS Pocking

A4

Kirchheimer Dreieck - AS Bad Hersfeld

AS Hermsdorf-Ost - AS Rüdersdorf

AS Wandersleben - AS Erfurt-West

AS Erfurt-Vieselbach - AS Weimar

AS Bucha - AS Jena-Göschwitz

AS Ronneburg - AS Meerane

Dreieck Nossen - Dreieck Dresden-West

AS Nieder Seifersdorf - AS Kodersdorf

A5

Hattenbacher Dreieck - AS Alsfeld-Ost

Bad Homburger Kreuz - Westkreuz Frankfurt a.M.

AS Hirschberg - AS Hemsbach

A6

Landesgrenze zu Frankreich - AS Saarbrücken Goldene Bremm

AS Saarbrücken-Fechingen - AS St. Ingbert-West

AS Kaiserslautern-Einsiedlhof - Dreieck Kaiserslautern

AS Kirchberg - AS Crailsheim

AS Crailsheim - AS Feuchtwangen-Nord

AS Ansbach - AS Lichtenau

A7

AS Rendsburg/Büdelsdorf - Kreuz Rendsburg

Horster Dreieck - AS Seevetal-Ramelsloh

AS Thieshope - AS Egestorf

Dreieck Hannover-Süd - AS Hildesheim-Drispenstedt

Dreieck Hannover-Süd - AS Derneburg/Salzgitter

AS Rhüden (Harz) - AS Echte

Hattenbacher Dreieck - AS Hünfeld/Schlitz

Fuldaer Dreieck - AS Bad Brückenau-Volkers

AS Bad Brückenau-Volkers - AS Bad Brückenau/Wildflecken

AS Bad Kissingen/Oberthulba - AS Hammelburg

AS Wasserlosen - AS Gramschatzer Wald

AS Bad Windsheim - AS Rothenburg o.d.T.

AS Wörnitz - AS Feuchtwangen-West

AS Feuchtwangen-West - AS Dinkelsbühl/Fichtenau

AS Heidenheim - AS Giengen/Herbrechtingen

A8

Landesgrenze zu Luxemburg - AS Perl

AS Perl-Borg - AS Merzig-Wellingen

AS Neunkirchen-Oberstadt - AS Neunkirchen-Wellesweiler

AS Karlsbad - AS Pforzheim-West

AS Pforzheim-Nord - AS Pforzheim-Süd

AS Achenmühle - AS Bernau

A9

Köselitz - AS Vockerode

AS Naumburg - AS Droyßig

AS Bad Berneck/Himmelkron - AS Bayreuth-Nord

Kreuz Nürnberg-Ost - AS Allersberg

AS Denkendorf - AS Ingolstadt-Süd

A10

AS Phöben - AS Leest

Dreieck Potsdam - AS Ferch

AS Erkner - AS Berlin-Hellersdorf

A13

AS Calau - AS Großräschen

A21

AS Schwissel - AS Rümpel

A23

AS Elmshorn - AS Tornesch

A27

AS Bremerhaven-Gestemünde - AS Wilnsdorf

A33

AS Borgloh / Kloster Oesede - AS Hilter a.T.W.

A39

AS Westerlinde - Dreieck Salzgitter

A40

AS Duisburg-Rheinhausen - AS Duisburg-Homberg

A43

AS Recklinghausen-Hochlarmark - Kreuz Herne

A44

Kreuz Aachen - AS Broichweiden

A44

AS Lank-Latum - AS Düsseldorf-Messe/Arena

A45

AS Dortmund-Süd - Westhofener Kreuz

AS Hagen-Süd - AS Lüdenscheid-Nord

AS Lüdenscheid-Nord - AS Lüdenscheid

AS Meinerzhagen - AS Olpe

AS Siegen - AS Wilnsdorf

AS Wilnsdorf - AS Haiger/Burbach

AS Haiger/Burbach - AS Herborn-West

AS Herborn-Süd - AS Ehringshausen

AS Ehringshausen - Wetzlarer Kreuz

A46

AS Wuppertal-Cronenberg - Sonnborner Kreuz

A61

AS Boppard - AS Pfalzfeld

AS Rheinböllen - AS Stromberg

A72

AS Treuen - AS Reichenbach

AS Zwickau-Ost - AS Zwickau-West

A81

AS Stuttgart-Feuerbach - Dreieck Leonberg

A261

Buchholzer Dreieck – AS Tötensen

Übrigens: Die Autobahn GmbH bietet eine interaktive Baustellenkarte sowie einen Überblick über die aktuelle Verkehrslage.

Die Autobahn GmbH ist unter anderem verantwortlich für die Planung, den Bau sowie Betrieb, Erhaltung und Finanzierung der Bundesautobahnen mit einem Straßennetz von über 13.000 Kilometern Länge. (phy)