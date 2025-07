Während der Fahrt nicht aufs Klo: Gurtpflicht im Wohnmobil

Der Camper ist auch ein Zuhause. Trotzdem kann man darin auf der Straße nicht einfach so auf die Toilette gehen, wenn man eben mal muss. Es gibt nur eine einzige Ausnahme von der Anschnallpflicht.

Berlin. Wer mal muss, muss eben halten: Unterwegs mit einem Wohnmobil darf man sich nicht einfach während der Fahrt abschnallen und die Toilette nutzen. "Solange das Fahrzeug in Bewegung ist, gilt für alle Insassen Anschnallpflicht", stellt der ACE Auto Club Europa klar.

Bei Verstößen droht ein Bußgeld von 30 Euro. Aber noch schlimmer: Es gibt ein erhöhtes Verletzungsrisiko. "Selbst bei geringen Geschwindigkeiten können Passagiere bei einem Aufprall durch das Fahrzeug geschleudert werden", erläutert der ACE und warnt daher davor, während der Fahrt den Gurt zu lösen und sich im Camper zu bewegen.

Nur eine Ausnahme

Es gebe aber eine Ausnahme, in der das gestattet ist: Wenn das Fahrzeug im Stau zum Stillstand kommt. "Sobald der Verkehr wieder rollt, müssen alle Passagiere wieder angeschnallt auf ihren Plätzen sein", führen die Experten aus.

In einem Wohnwagen dürfen sich während der Fahrt gar keine Menschen aufhalten. Aber wie ist das bei einem Stau und dem dringenden Bedürfnis? Sollte der Stau zum "absoluten Stillstand" kommen, sei dies erlaubt, erläutert eine ACE-Sprecherin. Im Gesetzestext sei nur von einem Verbot während der Fahrt die Rede. Aber die Organisation rät, abzuwägen, wie der Verkehr sich entwickelt - nicht wagen sollte man den Gang nach hinten zum Wohnwagen und auf Toilette, wenn der Verkehr nur kurz anhält oder gar noch zäh fließt.

Übrigens: Haustiere auf Reisen gelten in einem Fahrzeug als Ladung und müssen entsprechend gut abgesichert sein, etwa in einer Transportbox sitzen oder sie tragen ein Tiergeschirr mit Rückhaltesystem. Auch sie dürfen sich dann nicht frei in einem Wohnmobil bewegen können.

Regelungen für Kindersitze im Camper

Gut zu wissen für Eltern kleiner Kinder und Großeltern, die ihre Enkel mit auf eine Reise nehmen: Auch in einem Camper brauchen laut ACE alle Menschen, die jünger als zwölf Jahre oder kleiner als 1,50 Meter sind, einen Kindersitz. Sonst drohen ein Bußgeld von 60 Euro und ein Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg.

Diese Kindersitze dürfen nur auf zugelassenen Sitzplätzen im Fahrzeug montiert werden, die für das jeweilige Modell geeignet sind - in der Regel sind das in einem Wohnmobil die vorwärtsgerichteten Plätze mit Dreipunktgurt.

Übrigens: Die Regelungen zu den Kindersitzen können in anderen Ländern abweichen. Am besten daher vor der Reise darüber informieren. (dpa)