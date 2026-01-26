Wann kommt der Handyblitzer an Sachsens Autobahnen?

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
So sieht eine Monocam zur Erfassung von Handyverstößen am Steuer aus.
So sieht eine Monocam zur Erfassung von Handyverstößen am Steuer aus. Bild: Einsatz-Report24/Imago
Professor Dr. Dieter Müller leitet auf dem Verkehrsgerichtstag eine Arbeitsgruppe, die sich mit der Monocam beschäftigt.
Professor Dr. Dieter Müller leitet auf dem Verkehrsgerichtstag eine Arbeitsgruppe, die sich mit der Monocam beschäftigt. Bild: Ina Debald
Ansicht auf Kontrollmonitor: Nur wenn die KI-Mustererkennung Alarm wegen eines vermeintlichen Handys in der Fahrerhand schlägt, wird die Aufnahme gespeichert.
Ansicht auf Kontrollmonitor: Nur wenn die KI-Mustererkennung Alarm wegen eines vermeintlichen Handys in der Fahrerhand schlägt, wird die Aufnahme gespeichert. Bild: Polizei Rheinland-Pfalz
So funktioniert das inzwischen wieder abgeschaffte Section-Control-System.
So funktioniert das inzwischen wieder abgeschaffte Section-Control-System. Bild: dpa/Tilo Steiner
Frau mit Smartphone am Steuer: Ist ein Punkt in Flensburg noch ein angemessenes Strafmaß?
Frau mit Smartphone am Steuer: Ist ein Punkt in Flensburg noch ein angemessenes Strafmaß? Bild: Melissa Erichsen/dpa
So sieht eine Monocam zur Erfassung von Handyverstößen am Steuer aus.
So sieht eine Monocam zur Erfassung von Handyverstößen am Steuer aus. Bild: Einsatz-Report24/Imago
Professor Dr. Dieter Müller leitet auf dem Verkehrsgerichtstag eine Arbeitsgruppe, die sich mit der Monocam beschäftigt.
Professor Dr. Dieter Müller leitet auf dem Verkehrsgerichtstag eine Arbeitsgruppe, die sich mit der Monocam beschäftigt. Bild: Ina Debald
Ansicht auf Kontrollmonitor: Nur wenn die KI-Mustererkennung Alarm wegen eines vermeintlichen Handys in der Fahrerhand schlägt, wird die Aufnahme gespeichert.
Ansicht auf Kontrollmonitor: Nur wenn die KI-Mustererkennung Alarm wegen eines vermeintlichen Handys in der Fahrerhand schlägt, wird die Aufnahme gespeichert. Bild: Polizei Rheinland-Pfalz
So funktioniert das inzwischen wieder abgeschaffte Section-Control-System.
So funktioniert das inzwischen wieder abgeschaffte Section-Control-System. Bild: dpa/Tilo Steiner
Frau mit Smartphone am Steuer: Ist ein Punkt in Flensburg noch ein angemessenes Strafmaß?
Frau mit Smartphone am Steuer: Ist ein Punkt in Flensburg noch ein angemessenes Strafmaß? Bild: Melissa Erichsen/dpa
Mobilität
Wann kommt der Handyblitzer an Sachsens Autobahnen?
Redakteur
Von Andreas Rentsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

KI-gestützte Überwachungskameras können abgelenkte Autofahrer enttarnen. Über den bundesweiten Einsatz dieser „Monocams“ diskutieren Fachleute ab Mittwoch in Goslar. Ein Verkehrsforscher aus Sachsen wagt eine Prognose.

Die Monocam ist eine besondere Kamera. Aufgestellt auf einer Brücke über die Autobahn, scannt sie die Cockpits vorbeifahrender Autos und Lkw. Eine Künstliche Intelligenz (KI) analysiert die aufgenommenen Videoschnipsel in Echtzeit und speichert ein Standbild, wenn sie eine typische Handhaltung des Fahrers und ein elektronisches Gerät...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.10.2025
4 min.
Wie Künstliche Intelligenz Verkehrsverstöße entdecken soll
Hinweisschild an der A 60 bei Mainz: Die Polizei testet sogenannte Monocams, um der Handynutzung am Steuer zu begegnen. Dafür kommt auch KI zum Einsatz.
Handy am Steuer, falsch geparkt, Gedrängel auf der Autobahn: Mehrere Bundesländer testen neue Technik, um Fehlverhalten effizienter nachzuweisen. Zieht Sachsen bald nach?
Hanna Gersmann
27.01.2026
2 min.
Immobilienkredit in Gefahr: Wann droht Zwangsversteigerung?
Stück für Stück zum Eigenheim: Mit einer Immobilienfinanzierung ist das möglich. Werden die Raten allerdings nicht wie vorgesehen gezahlt, kann es schnell ungemütlich werden.
Bei der Immobilienfinanzierung bereits eine Rate im Rückstand? Dann sollten Eigentümerinnen und Eigentümer schleunigst reagieren - andernfalls drohen ernsthafte Konsequenzen. Was jetzt hilft.
26.01.2026
4 min.
Wie Handysündern Einhalt geboten werden könnte
So ist es derzeit erlaubt: Das Handy steckt in der Halterung und wird nur kurz vom Fahrer beachtet. (Symbolbild)
Bei einer Tagung diskutieren in den kommenden Tagen Fachleute über das Thema. Verschiedene Vorschläge liegen bereits auf dem Tisch.
von Maurice Dirker, dpa
26.01.2026
2 min.
Mitarbeiterin mit Waffe bedroht: Banküberfall auf Volksbank-Filiale in Chemnitz
Am Montag wurden Rettungskräfte und Polizei von einer Mitarbeiterin zur Inneren Klosterstraße gerufen.
Ein Mann soll die Mitarbeiterin am Schalter mit einer Waffe bedroht haben und ist danach geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeugen.
Alexandra Engert
27.01.2026
7 min.
Wie eine Zwangsversteigerung in der Praxis abläuft
Raten nicht bedient? Wenn Eigentümer sich ihre Immobilienfinanzierung nicht mehr leisten können, kann es dazu kommen, dass die finanzierende Bank das Haus oder die Wohnung zwangsversteigern lässt.
Zwangsversteigerungen können für Interessierte eine gute Möglichkeit sein, um günstig an ein Haus zu kommen. Voraussetzung: Man kennt den genauen Ablauf und die möglichen Risiken.
Sandra Markert, dpa
26.01.2026
4 min.
Ärger am Fichtelberg: Berliner eröffnen Parkplatz am Skihang – „Widerrechtlich“, sagt der Bürgermeister
Das Foto zeigt vorn die Eisbahn und den städtischen Parkplatz. Links daneben die Zufahrt zu der Fläche, auf der einst der „Alte Club“ stand.
Wo einst der berühmte „Alte Club“ stand, sollen künftig bis zu 100 Autos Platz finden. Die Pläne der Eigentümer stoßen allerdings in Oberwiesenthal auf Widerstand. Auch weil der Parkplatzbetrieb schon läuft.
Kjell Riedel
Mehr Artikel