Wann kommt der Handyblitzer an Sachsens Autobahnen?

KI-gestützte Überwachungskameras können abgelenkte Autofahrer enttarnen. Über den bundesweiten Einsatz dieser „Monocams“ diskutieren Fachleute ab Mittwoch in Goslar. Ein Verkehrsforscher aus Sachsen wagt eine Prognose.

Die Monocam ist eine besondere Kamera. Aufgestellt auf einer Brücke über die Autobahn, scannt sie die Cockpits vorbeifahrender Autos und Lkw. Eine Künstliche Intelligenz (KI) analysiert die aufgenommenen Videoschnipsel in Echtzeit und speichert ein Standbild, wenn sie eine typische Handhaltung des Fahrers und ein elektronisches Gerät...