Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Füße hoch ist riskant: Bei einem Unfall drohen so schwere Verletzungen und auch der Sicherheitsgurt wirkt nicht richtig.
Füße hoch ist riskant: Bei einem Unfall drohen so schwere Verletzungen und auch der Sicherheitsgurt wirkt nicht richtig. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Füße hoch ist riskant: Bei einem Unfall drohen so schwere Verletzungen und auch der Sicherheitsgurt wirkt nicht richtig.
Füße hoch ist riskant: Bei einem Unfall drohen so schwere Verletzungen und auch der Sicherheitsgurt wirkt nicht richtig. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Mobilität
Warum Beifahrer nie die Füße hochlegen sollten
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Füße hoch aufs Armaturenbrett und entspannt in die Sonne fahren lassen? Warum das eine schlechte Idee ist - und was Beifahrern im Falle eines Unfalls dann passieren kann.

Berlin.

Kann schön entspannt als Beifahrer sein – rausgucken, dösen oder einfach auf das Handy schauen. Seit es Navis gibt, fällt auch das Kartenlesen weg. Doch die Füße hochlegen im Wortsinn sollte man besser nicht. Wer etwa bei großer Hitze die Füße aus dem offenen Fenster streckt, riskiert Verletzungen bei einem seitlichen Aufprall oder durch äußere Einflüsse. Außerdem sorgt diese Sitzposition dafür, dass der Gurt nicht mehr richtig schützen kann.

Werden die Füße auf dem Armaturenbrett abgelegt, droht bei einem Unfall laut Tüv-Verband zusätzliche Gefahr durch den Beifahrerairbag. Der wird - sofern vorhanden - im Bruchteil einer Sekunde ausgelöst und schleudert die Beine mit enormer Wucht nach hinten. Das kann für schwere Verletzungen an Knien, Oberschenkeln oder der Hüfte sorgen.

Werden die Beine beim Aufprall gegen das eigene Gesicht geworfen, drohen demzufolge auch Brüche von Nase, Kiefer oder Schädel, Verletzungen an Zähnen sowie Gesichtsprellungen. Auch für Brüche und Gelenkschäden in Beinen und Füßen besteht ein hohes Risiko. Da hilft dann auch kein Gurt mehr.

Herumlümmeln auf dem Beifahrersitz: Ganz schlechte Idee

Daher sollte man auch nicht auf dem Beifahrersitz liegend mitfahren, warnt der ADAC. Denn wer seine Lehne weit nach hinten neigt, riskiert bei einem Unfall schwere Verletzungen durch das sogenannte Submarining. Das ist abgeleitet von Submarine (engl. für U-Boot). Dabei rutscht der Körper unter dem Beckengurt durch, was eine starke Stauchung der Wirbelsäule nach sich ziehen kann. Oder der Gurt kann gravierende innere Verletzungen im Bauchraum verursachen.

Daher – egal wie warm es draußen ist – bleiben die Füße des Beifahrers stets fest im Fußraum. Das ist die sicherste Position. Und auch wer möglichst aufrecht und richtig sitzt, sorgt dafür, dass der Gurt nicht nur bei Unfällen, sondern auch bei Bremsmanövern optimal schützen kann – und das auch schon bei niedrigeren Geschwindigkeiten.

Also immer aufrecht sitzen und den Gurt richtig anlegen. Dafür muss der Beckengurt eng anliegen und der Schultergurt am Körper entlang gezogen werden, so der ADAC. Er darf nicht unter der Achsel geführt werden. Ansonsten droht für Rippen und den Kopf ein hohes Verletzungsrisiko. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06.08.2025
3 min.
So gelingt die Radtour mit Kindern am besten
Helm für alle: Vorbild sein und mit Kopfschutz fahren schützt Groß und Klein.
Wie die richtige Streckenwahl und kleine Pausen die Radtour mit Kindern entspannter machen – und warum Erwachsene dabei vor allem bei einer Sache Vorbild sein sollten.
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
08.08.2025
3 min.
Urteil zu Auffahrunfall: Vordermann kann Mitschuld tragen
Unübersichtliche Situation, Spurwechsel und Abbremsen: Hat immer der Auffahrende nach einem Unfall Schuld?
Wer auffährt, haftet – oder doch nicht? Ein Gericht entscheidet über einen Unfall auf der Autobahn, bei dem ein Fahrer den Spurwechsel erst ansetzte, dann plötzlich wieder zurückzog und voll bremste.
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
Mehr Artikel