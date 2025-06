Warum ein Check der Klimaanlage im Auto wichtig ist

Die ersten heißen Tage liegen schon hinter uns. Höchste Zeit, die Klimaanlage im Auto checken zu lassen. Aber warum ist das eigentlich notwendig?

München.

Eine Klimaanlage ist an heißen Sommertagen fast unentbehrlich - und zum Glück quasi Standard bei modernen Autos. Doch auch diese Ausstattung will geprüft und gewartet werden; grundsätzlich am besten jährlich und idealerweise noch vor der ganz heißen Phase. Allerdings ist ein Check nicht in jeder Hersteller-Inspektionsvorgabe vorgesehen, erklärt der Tüv Süd. Umso wichtiger, im Zweifel selbst einen entsprechenden Termin in der Werkstatt zu machen.