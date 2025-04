Was nach einem Wildunfall zu tun ist

Plötzlich huscht im Halbdunkel ein Schatten auf die Fahrbahn, im nächsten Moment kracht es: Jedes Jahr gibt es Hunderttausende Wildunfälle. Nach der Kollision gilt es, schnell und richtig zu handeln.

Berlin.

Zur Dämmerung und in der Nacht ist das Risiko für Wildunfälle am höchsten - besonders auf Landstraßen. Springt ein Reh oder Wildschwein vor dem Auto auf die Fahrbahn, gilt: Lenkrad gerade halten und so schnell und stark wie möglich bremsen. Ausweichmanöver sind gefährlich, es drohen Kollisionen mit entgegenkommenden Autos oder Bäumen.