Kein knitteriges Papier mehr: So sieht er aus, der digitale Fahrzeugschein.
Der Download ist ziemlich einfach - man braucht nur sein Kennzeichen und einen elektronischen Personalausweis mit aktiver eID.
Kennzeichen eintragen, Ausweis scannen - und man kann den Fahrzeugschein herunterladen.
Statt winziger Zeilen und Spalten mit kryptischen Nummern gibt es nun übersichtliche Kategorien für alle Einträge.
Kein knitteriges Papier mehr: So sieht er aus, der digitale Fahrzeugschein.
Der Download ist ziemlich einfach - man braucht nur sein Kennzeichen und einen elektronischen Personalausweis mit aktiver eID.
Kennzeichen eintragen, Ausweis scannen - und man kann den Fahrzeugschein herunterladen.
Statt winziger Zeilen und Spalten mit kryptischen Nummern gibt es nun übersichtliche Kategorien für alle Einträge.
Mobilität
Wie kommt der digitale Fahrzeugschein in die App?
"Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte!" - wer kennt den beliebten Kontrollspruch nicht? Zumindest den Fahrzeugschein kann man jetzt auch auf dem Smartphone speichern. So geht es.

Berlin.

Er klemmt hinter der Sonnenblende, verknittert im Portemonnaie oder steckt irgendwo im Handschuhfach? Da ist Ihr Fahrzeugschein mit seinem Schicksal nicht allein. Papiermuffel haben jetzt noch eine weitere Option. Mit der i-Kfz-App vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) kann man sich das Dokument nun auch auf das Smartphone laden. So geht es:

1. Die i-Kfz-App herunterladen: So geht es 

Die i-Kfz-App steht für Android (ab Version 12.0) und für iOS (ab Version 17.0) kostenlos zur Verfügung.

2. Fahrzeugschein in die App herunterladen: Das brauchen Sie

Hier gibt es zwei Möglichkeiten:

  • Per QR-Code bei der Zulassung vor Ort oder online
  • Mit dem elektronischen Personalausweis
Der Download ist ziemlich einfach - man braucht nur sein Kennzeichen und einen elektronischen Personalausweis mit aktiver eID.
Der Download ist ziemlich einfach - man braucht nur sein Kennzeichen und einen elektronischen Personalausweis mit aktiver eID.
Für die meisten Fahrzeughalter realistischer ist die Option Personalausweis. So lassen sich die Fahrzeugscheine für alle auf einen selbst zugelassenen Fahrzeuge abrufen.

Dafür muss die Online-Ausweisfunktion (eID) aktiviert sein, was bei allen ab dem 15. Juli 2017 beantragten Ausweisen der Fall ist. Außerdem braucht man die PIN und ein NFC-fähiges Smartphone. Die App führt dann durch den Prozess. Hier muss man:

  • Bestätigen, dass der Wagen auf einen selbst zugelassen ist
  • Das Kennzeichen korrekt eingeben
  • Die Datenfreigabe der Personalausweisdaten für das Kraftfahrt-Bundesamt erteilen
  • Die PIN eingeben
  • Den Ausweis am Telefon scannen
  • Zum Schluss den Fahrzeugschein herunterladen. Fertig.
Kennzeichen eintragen, Ausweis scannen - und man kann den Fahrzeugschein herunterladen.
Kennzeichen eintragen, Ausweis scannen - und man kann den Fahrzeugschein herunterladen.
Und was kann die App mit dem digitalen Fahrzeugschein jetzt? 

  • Der digitale Fahrzeugschein ist bei Verkehrskontrollen in Deutschland gültig.
  • Man kann mehrere Fahrzeuge gleichzeitig verwalten.
  • Der Fahrzeugschein lässt sich mit anderen Personen teilen, auch zeitlich befristet.
  • Die App überprüft automatisch bei jedem Start, ob die Daten noch aktuell sind.
  • Die App zeigt die Fahrzeugdaten nicht mehr unübersichtlich in kleinen Spalten mit Kennzahlen an, sondern unterteilt nach Kategorien wie "Kraftstoffart und Abgaswerte", "Identifizierung" und mehr an.
  • Praktisch: Man kann sich sofort in der App die Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung anzeigen lassen. 
Statt winziger Zeilen und Spalten mit kryptischen Nummern gibt es nun übersichtliche Kategorien für alle Einträge.
Statt winziger Zeilen und Spalten mit kryptischen Nummern gibt es nun übersichtliche Kategorien für alle Einträge.
Für Fahrten ins Ausland muss man den Fahrzeugschein aktuell weiterhin in Papierform mitführen. Perspektivisch, so das KBA, soll es auch möglich sein, die Fahrerlaubnis digital in der i-Kfz-App zu hinterlegen. Wann es so weit sein soll, steht noch nicht fest. (dpa)

