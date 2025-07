Wird der neue Mercedes CLA zum Leitstern der Generation E?

Genug geredet, jetzt wird endlich gefahren. Nach vier Jahren Vorlauf geht der neue CLA an den Start. Mit neuer Architektur, neuem Antrieb und neuer Software. Was kann der elektrische Hoffnungsträger?

Berlin. Mercedes startet in die nächste Epoche der Elektrifizierung. Denn wenn sie im Sommer zu Preisen ab zunächst 55.850 Euro die dritte Generation des CLA ausliefern, ist das nicht nur das neue Einstiegsmodell der Schwaben, weil A- und B-Klasse auslaufen und schon deshalb eines der spannendsten Autos mit Stern.

Sondern die 4,72 Meter lange Coupé-Limousine ist zugleich das erste Modell aus der neuen MMA-Familie. Mit dieser "Mercedes Modular Architecture" wollen sie endlich wieder zu Tesla aufschließen und sich der chinesischen Aufsteiger erwehren.

Dafür haben sie dafür eine neue Generation von Motoren und Batterien entwickelt und zugleich ihr erstes eigenes Betriebssystem mit wenigen Zentralrechnern statt dutzender Steuergeräte programmiert, das schnellere und tiefgreifender Updates und Upgrades ermöglichen soll.

Ein paar Sterne zu viel

Von der vermeintlichen Revolution merkt man am und im Auto allerdings erst einmal nichts. Ja, von außen wirkt der CLA noch ein wenig schnittiger und kaschiert so geschickt die dicke Batterie im Bauch. Und weil sie stolz auf den Stern sind, stanzen die Stuttgarter ihn gleich fast schon peinliche 142-mal aus der schwarzen, von hinten beleuchtete Frontmaske. Doch für so ein revolutionäres Modell kommt der CLA vergleichsweise evolutionär daher.

Neue Technik in vertrauter Umgebung

Das gilt auch für den Innenraum. Die Bildschirme sind wieder etwas größer geworden und spannen sich beim Superscreen über die gesamte Fahrzeugbreite, die Grafiken sind noch bunter, die Menüs einfacher gestrickt, der App-Store ist praller gefüllt und die Assistenz reicht weiter, als es bei uns aktuell der Gesetzgeber erlaubt.

In China zum Beispiel darf der CLA schon fast alleine durch die Rushhour von Shanghai & Co fahren. Aber wer sich in der aktuellen A-Klasse auskennt, der fühlt sich auch im neuen CLA auf Anhieb zu Hause. Nur an neue Platzverhältnisse muss er sich gewöhnen: Vorn sitzt man wegen der Batterie im Boden in bisschen höher, hinten wird es wegen des flachen Dachs ein bisschen enger. Dafür gibts aber mehr Stauraum denn je.

Schließlich kommt zum Kofferraum mit ordentlichen 405 Litern erstmals seit dem 130er aus dem Jahr 1930 auch bei Mercedes wieder ein Frunk, der unter der Bughaube noch einmal 101 Liter Fassungsvermögen bietet.

Schneller und sparsamer

Doch alle Zweifel am Neuheitenwert sind vergessen, wenn der CLA endlich in Fahrt kommt. Nicht nur, weil er wegen eines weitgehend konkurrenzlosen Zweigang-Getriebes an der angetriebenen Hinterachse besser beschleunigt und schneller fährt als seine Wettbewerber.

So gibt er im ersten Gang den Sprinter und schaltet im zweiten auf Marathon um. Daraus resultiert ein Sprintwert von bestenfalls 4,9 Sekunden und auch ein Spitzentempo von 210 km/h.

Sondern vor allem, weil er dabei so effizient ist. Mercedes spricht vom "Einliter-Auto der Generation E", im Normzyklus liegt der Verbrauch bei 12,2 kWh/100 Km und die Reichweite bei 792 Kilometern.

Rollen bis zum Horizont

Woran das liegt, merkt man zum einen an den anfangs sehr niedrigen Fahrgeräuschen, die vom gründlichen Feinschliff im Windkanal zeugen und erst jenseits von 160 km/h merklich anschwellen, weil dann die Reifen für Rauschen sorgen. Und man merkt es vor allen Dingen, wenn man den Fuß wieder vom Fahrpedal nimmt. Denn mit einer völlig neuen Rekuperationsregelung bremst der CLA dann durch die Generatorwirkung des E-Motors so stark ab, dass einem fast der Gurt ins Fleisch schneidet. Und wenn man diese Energierückgewinnung ausstellt, rollt er schier endlos weiter, so gering sind die Widerstände im Auto.

Schneller laden denn je

Das ist eindrucksvoll, wäre aber gar nicht nötig gewesen, denn selten hat Laden so wenig weh getan bei Mercedes wie im CLA. Die Betriebsspannung der neuen Akkus liegt bei 800 Volt, deshalb wird mit mehr als 300 KW geladen. Energie für weitere 300 Kilometer schafft das System so im besten Fall in zehn Minuten, und die Insassen bestellen den Kaffee währenddessen besser nicht mehr im Kännchen.

Zwei Motoren zum Start aber später viel Auswahl

Los geht es mit einem CLA250+ mit 200 kW/272 PS und Heckantrieb oder einem CLA 350 mit Allrad und 260 kW/354 PS, die beide mit einer 85-kWh-Batterie ausgestattet sind. Später folgen für mehr Spaß eine AMG-Version und für weniger Geld eine Variante mit 58-kWh-Akku. Selbst damit allerdings dürfte der Einstieg in die Mercedes-Welt deutlich teuer werden als die aktuell 37.640 Euro für die dann nicht mehr angebotene A-Klasse oder die zuletzt 42.156 Euro Grundpreis für den CLA.

Doch einen Trumpf für Pfennigfuchser und andere Zweifler hat Mercedes noch in der Hinterhand. Obwohl konsequent als E-Auto entwickelt, gibt es den CLA angesichts der zaudernden Gesamtstimmung ab dem nächsten Jahr doch noch einmal mit Verbrennern. Die neue Motorenfamilie kommt aus China, hat 1,5 Liter Hubraum, einen besonders starken Mild-Hybrid und soll mit Versionen von 100 kW/136 PS bis 140 kW/190 PS starten.

Wie beim Antrieb will Mercedes auch beim Aufbau mehr Auswahl bieten. Als Shooting Brake wird der CLA deshalb noch in diesem Jahr zum ersten elektrischen Kombi aus Stuttgart, und im nächsten Jahr kommen auf der gleichen Basis die Nachfolger für die Geländewagen GLA und GLB.

Fazit: Endlich wieder erste Reihe

Er sieht zwar außen und innen nicht ganz so revolutionär aus wie unter dem Blech und er hat für ein Einstiegsmodell ausgesprochen selbstbewusste Preise. Doch mit seinem effizienten Antrieb und den vielen neuen Möglichkeiten des neuen Betriebssystems findet Mercedes endlich den Anschluss auf der Electric Avenue. Um die Führungsposition müssen sie selbst mit dem CLA womöglich noch kämpfen, zumal aus München ja auch noch die Neue Klasse von BMW kommt. Aber für einen Startplatz in der ersten Reihe sind sie damit endlich wieder gesetzt.

Datenblatt: Mercedes CLA 250+

Motor und Antrieb: Elektromotor Max. Leistung: 200 kW/272 PS Max. Drehmoment: 200 Nm Antrieb: 335 Nm Getriebe: Zweigang-Automatik

Maße und Gewichte Länge: 4.723 mm Breite: 1.855 mm Höhe: 1.468 mm Radstand: 2.790 mm Leergewicht: 2.055 kg Zuladung: 455 kg Kofferraumvolumen: 405 Liter (plus 101 Liter Frunk)

Fahrdaten: Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 6,7 s Durchschnittsverbrauch: 12,2 kWh/100 km Batteriekapazität: 85 kWh Reichweite: 792 km CO2-Emission: 0 g/km Ladeleistung AC/DC: 11 kW/320 kW

Kosten: Basispreis des Mercedes CLA 250+: 55.858 Euro Typklassen: k.A. Kfz-Steuer: 0 Euro/Jahr

Wichtige Serienausstattung: Sicherheit: Acht Airbags, Notbrems- und Spurhalte-Assistent, Automatische Abstandsregelung Komfort: Klimaanlage, Touchscreen-Infotainment, Pamoramadach

(dpa)