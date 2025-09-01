Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • Muss man auch im Falle einer Krankmeldung erreichbar sein?

In Notfällen müssen Beschäftigte unter Umständen erreichbar sein, auch wenn sie sich krankgemeldet haben.
In Notfällen müssen Beschäftigte unter Umständen erreichbar sein, auch wenn sie sich krankgemeldet haben. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Kathrin Schulze Zumkley ist Fachanwältin für Arbeitsrecht.
Kathrin Schulze Zumkley ist Fachanwältin für Arbeitsrecht. Bild: Britta Schröder/Ansichtssache Britta Schröder/dpa-tmn
In Notfällen müssen Beschäftigte unter Umständen erreichbar sein, auch wenn sie sich krankgemeldet haben.
In Notfällen müssen Beschäftigte unter Umständen erreichbar sein, auch wenn sie sich krankgemeldet haben. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Kathrin Schulze Zumkley ist Fachanwältin für Arbeitsrecht.
Kathrin Schulze Zumkley ist Fachanwältin für Arbeitsrecht. Bild: Britta Schröder/Ansichtssache Britta Schröder/dpa-tmn
Job & Karriere
Muss man auch im Falle einer Krankmeldung erreichbar sein?
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auch im Krankheitsfall kann es nötig sein, für den Arbeitgeber erreichbar zu bleiben. Wann das gilt und welche Pflichten Beschäftigte treffen können.

Berlin.

Egal, ob Hexenschuss, Grippe oder Migräne: Wer sich nicht gut fühlt, meldet sich krank und bleibt im besten Fall zu Hause. Aber was, wenn Führungskraft oder das Team nun auf wichtige Informationen bestehen? Müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erreichbar sein, wenn sie arbeitsunfähig sind?

Nein. In aller Regel müssen Beschäftigte nicht telefonisch erreichbar sein oder Anrufe entgegennehmen, während sie krank sind. Es kann aber Ausnahmen geben. Auch außerhalb der Arbeitspflicht gebe es gewisse Loyalitätspflichten zum Arbeitgeber, erklärt Kathrin Schulze Zumkley, Fachanwältin für Arbeitsrecht. 

Gibt es etwa einen Notfall, der sich nur durch Nachfrage beim erkrankten Arbeitnehmer lösen lässt, habe man auch im Falle einer Krankmeldung die Pflicht, zu helfen - sofern möglich. Denkbar ist auch, dass eine Arbeitnehmerin, die sich arbeitsunfähig gemeldet hat, auf Nachfrage ein entscheidendes Passwort oder eine wichtige Datei weitergibt, um zu gewährleisten, dass die Arbeit fortgeführt werden kann.

Vielleicht ist auch ein kurzes Telefonat nötig, um zu klären, was in der Abwesenheit alles dringend zu erledigen ist, so Schulze Zumkley. 

Es kommt bei der Frage aber auch immer darauf an, was das konkrete betriebliche Interesse ist und welche Krankheit vorliegt.

Zur Person: Kathrin Schulze Zumkley ist Fachanwältin für Arbeitsrecht, Mitglied im Geschäftsführenden Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht im Deutschen Anwaltverein (DAV) und Dozentin der Deutschen Anwalt Akademie sowie der Rechtsanwaltskammer Hamm. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
01.09.2025
6 min.
Abfindung annehmen ja oder nein? Das müssen Sie wissen
Eine Abfindung soll den Verlust des Arbeitsplatzes zumindest ein Stück weit abmildern: Bevor man seine Unterschrift unter einen Abfindungsvertrag setzt, sollte man aber genau abwägen - und gegebenenfalls nachverhandeln.
Abfindungen sollen den Verlust des Arbeitsplatzes abmildern. Doch es gibt einiges zu beachten. Was Sie für den Fall der Fälle wissen sollten - und wo sie noch nachverhandeln können.
Bernadette Winter, dpa
07:46 Uhr
2 min.
Woltemade als Vorbild für WM-Kandidaten Collins und Nebel
Bei der U21-EM jubelten Woltemade und Nebel zusammen im DFB-Trikot.
Ein junges Trio mit Vergangenheit und neuen Träumen: Was Woltemades turbulenter Sommer für Collins und Nebel bedeutet – und warum Bratislava jetzt wieder wichtig wird.
11.08.2025
2 min.
Darf man Fotos und Videos vom Arbeitsplatz posten?
Ein Foto oder Video am Arbeitsplatz ist schnell gemacht. Doch darf man das eigentlich auf Social Media posten?
Für die Story kurz ein Foto vom Arbeitsplatz machen? Klingt erst einmal nicht dramatisch. Doch wer nicht gut auf den Inhalt achtet, kann damit schnell Probleme verursachen.
07:33 Uhr
3 min.
Kimmichs Slowakei-Erinnerungen - Füllkrug vor Jubiläum
Julian Nagelsmann startet mit dem DFB-Team in die WM-Qualifikation.
Die DFB-Auswahl startet in Bratislava in die WM-Qualifikation. Die letzte Partie gegen die Slowakei weckt gute Erinnerungen. Drei Akteure hoffen auf ihr Länderspieldebüt.
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel