Nach Entlassungen: So stärken Vorgesetzte den Zusammenhalt

Stehen im Unternehmen Entlassungen an, ist das keine leichte Situation für alle Beteiligten. Doch auch die Zeit danach sollte gut geplant werden, rät eine Expertin.

Hamburg.

Ob nun Restrukturierungen der Grund sind oder kurzfristige Einsparprogramme: Kommt es in Unternehmen zu Entlassungen, ist das oft ein Schock - nicht nur für die direkt betroffenen Beschäftigten. Auch für die verbleibenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter könne so ein Ereignis ein traumatisches Erlebnis sein, so Sabrina Zeplin, Karriereexpertin und Gründerin einer Plattform für berufliche Neuorientierung, auf Xing.