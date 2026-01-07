Nach Sparkassen-Einbrüchen: So schütze ich mein Geld, Gold und Schmuck wirklich

Chemnitz. Die Schließfächer-Aufbrüche in Gelsenkirchen und Halle, bei denen Millionenwerte entwendet wurden, erschüttern das Vertrauen von Kunden. Vieles war nicht versichert. Wie geht es richtig? Und wie viel kostet das?

Wie hoch ist das Vermögen in einem Bankschließfach gegen Diebstahl versichert?

Art und Umfang der Absicherung hängen vom jeweiligen Schließfachvertrag zwischen Kunde und Bank oder der Sparkasse ab. Oftmals sind die Inhalte in Bankschließfächern bis zu einem bestimmten Betrag durch die Bank abgesichert. Diese Summe unterscheidet sich aber zum Beispiel von Sparkasse zu Sparkasse. Bei der ausgeraubten Sparkasse Gelsenkirchen betrug sie „nur“ 10.300 Euro je Schließfach.

Oftmals sind die Inhalte in Bankschließfächern nur bis zu einem bestimmten Betrag durch die Bank abgesichert. Eine Zusatzversicherung kann daher bei hohen Einlagen sinnvoll sein. Bild: IMAGO/imagebroker Oftmals sind die Inhalte in Bankschließfächern nur bis zu einem bestimmten Betrag durch die Bank abgesichert. Eine Zusatzversicherung kann daher bei hohen Einlagen sinnvoll sein. Bild: IMAGO/imagebroker

Was ist, wenn die deponierten Sachen mehr wert sind?

Dann besteht über den genannten Betrag hinaus kein Versicherungsschutz mehr seitens der Bank. Bei einer bestehenden Hausratversicherung ist in der Regel aber über die sogenannte Außenversicherung „vorübergehend eingelagerter“ Hausrat mitversichert. Allerdings gelten hierfür häufig Wertgrenzen - genau wie für Schmuck, Wertgegenstände sowie Bargeld.

Kann ich Wertsachen in einem Bankschließfach zusätzlich versichern?

Ja. Je nachdem, was in dem Schließfach gelagert werden soll, kann eine darüber hinausgehende Versicherung sinnvoll sein. Die muss aber jeder privat für sich abschließen – entweder über eine zusätzliche Schließfachversicherung, die in der Regel das Kreditinstitut vermittelt oder über eine Erweiterung im Rahmen der eigenen Hausratversicherung. In Gelsenkirchen wurden rund 3100 Schließfächer ausgeraubt. Nur ein Bruchteil der Betroffenen hatte aber selbst eine weitere Versicherung abgeschlossen. Verbraucherschützer raten Schließfachinhabern zudem, eine Inventarliste sowie Belege und Fotos über den Inhalt ihres Schließfachs zu erstellen. Das empfehlen auch die Sparkassen.

Was ist mit der generellen gesetzlichen Einlagensicherung?

Ja, die gibt es. Die greift aber nicht für Schließfachinhalte. Sie schützt ausschließlich Guthaben auf Konten bis zu 100.000 Euro pro Kunde und Bank, nicht jedoch Bargeld, Schmuck oder Dokumente, die in einem Bankschließfach aufbewahrt werden.

Gibt es generelle Vorgaben, wie Bankschließfächer gegen Diebstahl gesichert sein müssen?

Nein, spezifische zentrale Vorschriften für die Sicherung von Schließfächern gibt es nach Angaben des Ostdeutschen Sparkassenverbands nicht. Aus dem jeweiligen Schließfachvertrag, der Rechtsprechung und den Vorgaben der Versicherungen ergeben sich demnach aber hohe Anforderungen an die Sicherheit. „Zu den üblichen Sicherheitsmaßnahmen gehören beispielsweise verstärkte physische Strukturen wie Stahltresore sowie Alarmanlagen und Zutrittskontrollen“, bestätigt eine Sprecherin des Bundesverbands „Die Deutsche Kreditwirtschaft“ (DK), der die öffentlichen Banken, Sparkassen und Volksbanken in Deutschland vertritt. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen verweist ebenfalls auf den „anerkannten Stand der Sicherheitstechnik“, den die Geldinstitute gewährleisten müssten. „Wenn die Bank dieser Verpflichtung nicht nachkommt, muss sie unter Umständen für den gesamten Inhalt des Schließfachs haften“, so die Verbraucherschützer. „Ob dies im Fall Gelsenkirchen zutrifft, lässt sich derzeit noch nicht abschließend sagen, da die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Vorfalls noch andauern.“

Wie sicher sind Schließfächer bei Banken oder Sparkassen generell?

Fälle wie in Gelsenkirchen oder Halle sind äußerst selten. Schließfächer gelten als sicherer, als Wertgegenstände zu Hause aufzubewahren. Darauf weisen auch Polizei und Verbraucherschützer hin.

Wie viele Kunden haben aktuell ein Schließfach bei einem Geldinstitut?

Genaue Statistiken dazu gibt es nicht. Nach Angaben des Bundesverbands „Deutsche Kreditwirtschaft“ ist die Nachfrage nach Schließfächern bundesweit aber fast überall kontinuierlich hoch. Was genau in den Fächern deponiert ist, unterliegt dem Bankgeheimnis und ist nur dem Mieter des Schließfaches bekannt. Für die Preisgestaltung ist jedes Geldinstitut selbst verantwortlich. Deshalb können die Preise variieren.

Wenn ich meine Wertgegenstände doch zu Hause aufbewahren will: Was deckt die Hausratversicherung ab?

In der Regel schlägt die Versicherung eine Versicherungssumme für den Hausrat in Abhängigkeit von der Wohnungsgröße vor. „Das sind meist 500 bis 700 Euro pro Quadratmeter, also bei 70 Quadratmetern 35.000 bis 49.000 Euro“, sagt Tobias Vetter, Gründer und Chef einer gleichnamigen Consulting-Gesellschaft, die Selbstständige und Unternehmer in Finanz- und Versicherungsfragen berät. „Da sollte ich aber schauen, ob diese Versicherungssumme überhaupt den Wert des gesamten Hausrats abdeckt, also Möbel, Kleidung, Elektrogeräte – und den Wert der Wertgegenstände wie zum Beispiel den Schmuck.“ Sonst sollte die Summe erhöht werden.

Auf was sollte ich bei der Hausratversicherung noch achten?

Für Wertgegenstände sind oft in den Verträgen Sub-Limits festgeschrieben. Das heißt, dass selbst bei einer Versicherungssumme von zum Beispiel 600.000 Euro die Wertgegenstände oft nur mit bis zu 20.000, 30.000 oder 50.000 Euro mitversichert sind. „Das sollte man vor Vertragsabschluss durch einen Versicherungsvergleich genau checken“, rät Vetter. „Zudem sollte man auch genau prüfen, welche Risiken die Versicherung abdeckt, ob sie nur bei Einbruch oder auch bei Schäden durch Feuer oder Wasser zahlt - und unter welchen Bedingungen. Ob zum Beispiel eine Zahlung bei grob fahrlässigem Verhalten ausgeschlossen ist.“

Wie kann ich mich noch schützen?

Zunächst einmal sollte man generell Kontakt zur gewünschten Versicherung aufnehmen. Die nimmt dann eine Risikoeinschätzung des Wohnorts vor – und stellt Bedingungen an eine Versicherungszusage. So verlangt die Versicherung in der Regel zum Beispiel für hochwertige Gegenstände einen Tresor. Der müsse einen bestimmten VDS-Sicherheitsgrad erfüllen, wie Vetter erklärt, und von einer Fachfirma fest verankert werden. Für diese von den Versicherungen akzeptierten Fachfirmen, die die Tresore oft auch verkaufen, gibt es ein spezielles Verzeichnis. „Hinzu kommen dann noch zusätzliche, oft von den Versicherungen geforderte Sicherheitsvorkehrungen wie zum Beispiel Bewegungsmelder und eine Einbruchsmeldeanlage“, so Vetter.

Wer sein Geld in Goldbarren angelegt, sein Vermögen daheim aufbewahren und gegen Diebstahl versichern will, braucht dafür in der Regel einen fest verankerten Tresor. Bild: IMAGO/Sven Simon Wer sein Geld in Goldbarren angelegt, sein Vermögen daheim aufbewahren und gegen Diebstahl versichern will, braucht dafür in der Regel einen fest verankerten Tresor. Bild: IMAGO/Sven Simon

Wie viel kostet das?

Experte Vetter rechnet mit 2000 bis 8000 Euro für den Tresor, mit rund 1000 Euro für die Verankerung. Hinzu kommen eventuell die Sensoren sowie die Kosten für die Installation und die Monatsgebühr für die Einbruchsmeldeanlage. „Da kommen schnell mal 10.000 Euro zusammen“, sagt Vetter.

Wie stelle ich sicher, dass die Versicherung den Wert meiner Wertgegenstände auch anerkennt?

Das sollte unbedingt vorher mit der Versicherung geklärt werden. „Bestenfalls mithilfe von Gutachten zu den Wertgegenständen, die beide Seiten akzeptieren“, sagt Vetter. „Möglicherweise reicht eine punktuelle Wertermittlung.“ Vetter empfiehlt zudem, nach Versicherungsabschluss regelmäßig zu dokumentieren, dass die Wertgegenstände auch noch da sind. „Das geht gut mit Fotos oder Videoaufnahmen.“

Wie teuer ist so eine Versicherung?

Vetter nennt ein praktisches Beispiel für eine Luxus-Uhr. „Wenn ich eine Rolex für 120.000 Euro versichern will, kostet das inklusive der Absicherung des Tragerisikos etwa 4200 Euro Versicherungsprämie im Jahr“, sagt er. „Nur für diese Uhr.“ Hinzu kämen dann noch die Kosten für den Tresor und weitere abverlangte Sicherungsmaßnahmen daheim. „Je reicher man ist, umso mehr Kosten und Aufwand hat man damit.“

Auf was muss ich sonst noch achten?

Unbedingt das Kleingedruckte in der Versicherungspolice lesen, damit es keine bösen Überraschungen gibt. Greift die Versicherung auch bei einem Diebstahl, wenn ich unbedachterweise die Balkontür aufgelassen habe? Oder bei einem Brand, wenn ich die Herdplatte angelassen habe? „Häufig rate ich auch dazu, Wertgegenstände an unterschiedlichen Orten zu lagern, um das Risiko zu mindern“, sagt Vetter. „Das ist dann aber meist mit noch höheren Kosten verbunden.“ (juerg)