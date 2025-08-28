Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Nachgefragt: Wie soll ein Social-Media-Verbot für Kinder durchgesetzt werden?

Das bisschen daddeln schadet doch nicht, oder?
Bild: Annette Riedl/dpa
Das bisschen daddeln schadet doch nicht, oder?
Bild: Annette Riedl/dpa
Familie
Nachgefragt: Wie soll ein Social-Media-Verbot für Kinder durchgesetzt werden?
Redakteur
Von Susanne Plecher
0:00 Anhören
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Chemnitz. Die Nationale Akademie der Wissenschaften hat mit ihrem Vorschlag zum Social-Media-Verbot für Kinder bis 13 Jahre für Diskussionen gesorgt. Leopoldina-Professor Johannes Buchmann über Umsetzung und Kontrolle.

„Freie Presse“: Herr Professor Buchmann, Sachsen hat am Donnerstag auf einem Handygipfel über ein Handyverbot an Schulen beraten - und würde damit einem Vorschlag der Nationalen Akademie der Wissenschaften, der Leopoldina, folgen. Aber was taugt das Verbot, wenn die Schüler das Handy nach Schulende weiter wie gewohnt nutzen?
