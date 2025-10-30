Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • Neuer Job "Führungskraft": So meistern Sie den Rollenwechsel

Der Wechsel von der Fachexpertin zur Führungskraft bedeutet einen kompletten Rollenwechsel: Die mentale Herausforderung ist oft unterschätzt.
Der Wechsel von der Fachexpertin zur Führungskraft bedeutet einen kompletten Rollenwechsel: Die mentale Herausforderung ist oft unterschätzt. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Der Wechsel von der Fachexpertin zur Führungskraft bedeutet einen kompletten Rollenwechsel: Die mentale Herausforderung ist oft unterschätzt.
Der Wechsel von der Fachexpertin zur Führungskraft bedeutet einen kompletten Rollenwechsel: Die mentale Herausforderung ist oft unterschätzt. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Job & Karriere
Neuer Job "Führungskraft": So meistern Sie den Rollenwechsel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rollenwechsel im gleichen Umfeld: Wer zur Führungskraft aufsteigt, womöglich sogar noch im eigenen Team, steht vor anderen Herausforderungen als bisher. Worauf es dann ankommt.

Bornheim.

Vorher Fachexperte, jetzt Leitungsfunktion - das hat weitreichende Auswirkungen. Wer bisher Mitarbeiterin war und jetzt Vorgesetzte, findet sich in einem ganz neuen Berufsbild wieder, sagt Leadership Coach Gesa Weinand.

Dieses Berufsbild lautet "Führungskraft" - "und das ist nach meinem Dafürhalten ein Ausbildungsberuf", sagt Weinand, die Senior Coach im Deutschen Bundesverband Coaching (DBVC) ist. Ihre Erfahrung: "Das erste Jahr in dieser neuen Rolle ist so herausfordernd, dass sich die meisten völlig überfordert fühlen." Wichtig sei gute und begleitende Unterstützung mit viel Reflexion.

Das sind die Knackpunkte laut der Expertin:

Ganz andere Aufgaben

War man vorher fachlich Experte oder Expertin, tritt dieses Fachwissen nun deutlich in den Hintergrund - und zwar je mehr, je weniger man selbst noch im Team inhaltlich mitarbeitet. Stattdessen stehen neue Anforderungen an, etwa ein Meeting zu gestalten, Mitarbeitergespräche zu führen oder Aufgaben im Team zu koordinieren.

Tipps: Investieren Sie in Weiterbildung, etwa durch Seminare, Bücher, Online-Kurse. Suchen Sie aktiv einen Mentor oder eine Mentorin. Fordern Sie regelmäßig Feedback vom Team ein.

Neue Identität

Entscheidend und oft vernachlässigt ist laut Gesa Weinand die mentale Herausforderung. "Sie müssen das loslassen, worin Sie vorher richtig gut waren und viel Wertschätzung erfahren haben. Damit lassen Sie quasi Ihre Identität los", sagt sie. "In der neuen Rolle sind Sie auf einmal wieder Lehrling."

Tipps: Lassen Sie sich auf die neue Rolle ein - und seien Sie geduldig. So ein Übergang erfordert Zeit. Wichtig ist, sich selbst zu reflektieren und immer wieder neu auszurichten. Entwickeln Sie eine Vorstellung davon, wie Ihr eigener Führungsstil aussehen soll.

Veränderte Beziehungen

Als Führungskraft ist man nicht mehr einer oder eine von vielen. "Viele wollen immer noch gerne gleich sein mit den anderen", sagt die Coachin. "Sie sind aber qua Rolle anders." Wichtig sei, diese neue Rolle bewusst anzunehmen.

Dazu gehört auch, sich klarzumachen: Wie viel Distanz, wie viel Nähe will ich zu dem Team haben? "Die Akzeptanz durch das Team in Ihrer neuen Rolle hängt davon ab, wie klar Sie an der Stelle sind", sagt Gesa Weinand.

Tipps: Kommunizieren Sie klar und offen. Setzen Sie sich mit dem Team zusammen, erklären Sie Ihre neue Rolle und was Sie gemeinsam erreichen wollen. Seien Sie transparent in Ihren Erwartungen und hören Sie auf Bedürfnisse und Bedenken. Nehmen Sie sich Zeit, Einzelgespräche mit jedem Teammitglied zu führen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
28.10.2025
5 min.
Warum Jung und Alt im Job oft ähnlicher ticken als gedacht
Generationenübergreifende Zusammenarbeit in der Automontage: Während oft von Konflikten zwischen Jung und Alt die Rede ist, zeigt die Realität am Arbeitsplatz ein anderes Bild.
Teamgeist statt Generationenkonflikt: Was Statistiken wirklich über Jobwechsel, Arbeitszeiten und Werte von Baby Boomern bis Gen Z verraten – und warum Reibung sogar nützlich sein kann.
Bernadette Winter, dpa
10:44 Uhr
1 min.
Chemnitz: Auto prallt in Wittgensdorf gegen Eisenbahnbrücke
Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der Oberen Hauptstraße in Chemnitz-Wittgensdorf ereignet.
Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Samstagmorgen verletzt worden.
Anne Schwesinger
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
24.10.2025
2 min.
Gute Chefs führen klar und konsequent
Eine klare Kommunikation und Offenheit für Feedback der Mitarbeiter zeichnen eine gute Führungskraft aus.
Was tun, wenn der Chef nervt? Eine Coachin verrät, wann Feedback hilft – und wann nur noch der Abschied bleibt.
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
10:57 Uhr
2 min.
Campari-Aktien für fast 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt
In Italien hat die Finanzpolizei Aktien des weltweit tätigen Likörherstellers Campari im Wert von 1,2 Milliarden Euro beschlagnahmt.
Der Bitterlikör gehört zu Italiens bekanntesten Marken. Die Finanzpolizei vermutet, dass bei einer früheren Fusion in großem Stil Gewinne nicht versteuert wurden.
Mehr Artikel