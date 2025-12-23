Nina-Maria Mixtacki: Von den Räumen unseres Lebens

„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ – singen wir mit erstaunlicher Selbstverständlichkeit. Aber: Worum geht es eigentlich?

Die Tore weit machen, klingt nach einer Burganlage, die Türen hoch … eher nach einer Kofferraumklappe. Beides nicht unbedingt Orte, an denen man den Herrn der Herrlichkeit erwartet. Aber gut: Es geht offenbar darum, in bestimmte Räume einzutreten. Und davon hat das Leben bekanntlich einige.