Notleidende: Was bei Fundraising-Spenden steuerlich gilt

Wenn Privatpersonen anderen Menschen Geld spenden, können sie das meist nicht steuerlich geltend machen. Aber wie müssen Begünstigte die finanzielle Unterstützung versteuern?

Berlin.

In Zeiten der Not hält man zusammen. Gerade wenn Menschen schlimme Schicksale ereilen, ist die Spendenbereitschaft oft groß. Über Plattformen wie "GoFundMe", "Betterplace.org" und Co. können so schon mal mehrere Tausend Euro für notleidende Einzelpersonen zusammenkommen. Doch was gilt in diesen Fällen steuerlich - sowohl für diejenigen, die spenden, als auch für diejenigen, die die finanzielle Hilfe bekommen?