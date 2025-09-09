Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • Rechtsschutz: Nur ein Baustein ist steuerlich absetzbar

Kosten für Privat-, Verkehrs- oder Mietrechtsschutz sind in der Regel nicht steuerlich geltend machbar.
Kosten für Privat-, Verkehrs- oder Mietrechtsschutz sind in der Regel nicht steuerlich geltend machbar. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Kosten für Privat-, Verkehrs- oder Mietrechtsschutz sind in der Regel nicht steuerlich geltend machbar.
Kosten für Privat-, Verkehrs- oder Mietrechtsschutz sind in der Regel nicht steuerlich geltend machbar. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Finanzen
Rechtsschutz: Nur ein Baustein ist steuerlich absetzbar
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer die Beiträge für die Privat- oder Mietrechtsschutzversicherung absetzen möchte, wird wohl enttäuscht sein, sobald der Steuerbescheid ins Haus flattert. Ein anderer Baustein verspricht mehr Erfolg.

Regenstauf.

Privatrechtsschutz, Verkehrsrechtsschutz, Mietrechtsschutz, Berufsrechtsschutz und, und, und - wer für juristische Streitigkeiten gut versichert sein möchte, benötigt allerlei Rechtsschutzbausteine. Die Beiträge dafür können sich pro Jahr gut und gerne auf mehrere hundert Euro summieren. Da liegt die Frage nahe, ob sich die Kosten steuerlich geltend machen lassen.

Die unbefriedigende Antwort: Es kommt darauf an. Denn Finanzämter erkennen die Kosten für die Rechtsschutzversicherung immer nur dann an, wenn berufliche Risiken und Einnahmequellen dadurch abgedeckt werden. Darauf weist die Lohnsteuerhilfe Bayern (Lohi) hin. 

Beiträge gehören in die Anlage N

Von den oben genannten Versicherungen ist das also nur bei der Berufsrechtsschutzversicherung der Fall. Sie springt ein, wenn es zu Konflikten mit dem Arbeitgeber kommt - etwa wegen einer ungerechtfertigten Abmahnung, einem unangemessenen Arbeitszeugnis oder ausbleibenden Lohnzahlungen. Die Beiträge für diese Versicherung tragen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler einfach als Werbungskosten in die Anlage N der Steuererklärung ein.

Kombipakete können anteilig abgesetzt werden

Die Absicherung anderer Rechtsgebiete lässt sich der Lohi zufolge nicht von der Steuer absetzen, weil diese in der Regel das Privatleben betreffen. Ist der Berufsrechtsschutz Teil eines Kombipakets, können die Beiträge zumindest anteilig für den relevanten Baustein in der Steuererklärung eingetragen werden. Einige Anbieter weisen diesen Betrag von selbst separat auf der Beitragsrechnung aus. Falls nicht, sollten Versicherte beim Versicherer nachfragen. 

Übrigens: Auch all jene, die keine Berufsrechtsschutzversicherung haben, können juristische Auseinandersetzungen mit dem Arbeitgeber steuerlich geltend machen. Denn auch die Kosten eines Rechtsstreits vor dem Arbeitsgericht stehen der Lohi zufolge in Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis - und sind darum absetzbar. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
12:25 Uhr
4 min.
Bundesweiter Warntag per Sirene und Handy
Anzeigetafeln sind Teil des sogenannten Warnmittel-Mix, der sicherstellen soll, dass möglichst jeder eine Warnung erhält.
Mehr Sirenen, neue Technik: Beim alljährlichen Probealarm ist es mancherorts noch lauter geworden als 2024. Woran das liegt und was der Test gebracht hat.
Anne-Beatrice Clasmann, dpa
19.08.2025
2 min.
Grundrente: Mit Steuererklärung mehr Zuschlag sichern
Die Abgabe einer Steuererklärung kann sich positiv auf den Grundrentenzuschlag auswirken.
Manche Ruheständler mit geringen Renteneinkünften können vom Grundrentenzuschlag profitieren. Was sich in diesem Zusammenhang lohnt: die Abgabe einer Steuererklärung.
10.09.2025
2 min.
Vorausgefüllte Steuererklärung: Komfort mit Grenzen
Die Finanzverwaltung kennt viele steuerrelevante Daten von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Solche Informationen können in vielen Programmen automatisch übernommen werden.
Viele Felder in der elektronischen Steuererklärung kann das Finanzamt längst selbst befüllen. Darauf alleine sollten sich Steuerzahlerinnen und Steuerzahler aber nicht verlassen.
12:29 Uhr
3 min.
18 Tote bei Überschwemmungen auf Bali und Flores - Notstand
Viele Straßen in der Hauptstadt Denpasar wurden überschwemmt.
Regenmassen verwandeln Balis Straßen in Flüsse, Autos treiben davon. Es gibt Tote und Vermisste - auch auf einer anderen beliebten Insel.
Mehr Artikel