Europa-Park nach Brand regulär geöffnet

Der Brand im Europa-Park liegt noch keinen ganzen Tag zurück. Das Familienunternehmen hat am Dienstag aber regulär und mit nur wenigen Einschränkungen geöffnet. Auch zur Brandursache gibt es schon erste Erkenntnisse.

Das Feuer im Europa-Park in Rust ist nach Angaben der Polizei sehr wahrscheinlich durch einen technischen Defekt verursacht worden. Gesicherte Einschätzungen hierzu dürften jedoch einige Wochen an Arbeit in Anspruch nehmen, teilten die Ermittler mit.

Der Brand war am Montagnachmittag (19. Juni) in einem Technikraum der Attraktion "Yomi-Zauberwelt der Diamanten" ausgebrochen. Zwei Feuerwehrleute waren leicht verletzt worden.

Am Dienstagmorgen öffnete der Freizeitpark in Rust nördlich von Freiburg seine Tore wieder wie gewohnt für Besucher. Es würden alle Angebote wie etwa die Wasserattraktion "Rulantica" und die Hotels regulär angeboten, teilte eine Sprecherin des Parks mit. Nur die Bereiche um den Brandort seien nicht zugänglich.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften hatte das Feuer am Montagnachmittag unter Kontrolle gebracht. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs waren ungefähr 25.000 Menschen im Europa-Park. Zwei Parkbesucher mussten durch Helfer des Rettungsdienstes versorgt werden. Ihnen dürfte laut Polizei jedoch weniger der Brand selbst, sondern eher die heißen Temperaturen zu schaffen gemacht haben.

Der Brand im Europa-Park hat nach Einschätzung von Parkchef Roland Mack einen Millionenschaden verursacht. Eine große Halle müsse wieder aufgebaut werden, zwei Fahrgeschäfte seien ebenfalls betroffen, sagte der Gründer des Freizeitparks der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag im südbadischen Rust.

Freizeitparks in Flammen

Es ist nicht das erste Mal, dass es im Europa-Park in Rust brennt. Der Fall von vor fünf Jahren - und weitere Brände:

- Karls Erlebnis-Dorf, Juni 2023: In dem Park nahe Berlin zerstört ein Feuer auf rund 400 Quadratmetern mehrere Gebäude. Zehn Menschen werden verletzt, die Feuerwehr spricht von einem Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Am Tag nach dem Feuer wird der Betrieb in dem Freizeitpark in Elstal (Brandenburg) wieder aufgenommen.

- Freizeitpark Lochmühle, Juni 2022: Bei dem Brand in Eigeltingen (Baden-Württemberg) entsteht ein Gebäudeschaden von rund 250 000 Euro. Verletzt wird niemand. Der Feuerwehr zufolge war nachts eine Maschinenhalle hinter dem Küchentrakt eines Restaurants in Brand geraten. Der Park öffnet am folgenden Tag wieder.

- Europa-Park, Mai 2018: In dem Freizeitpark in Rust (Baden-Württemberg) fallen Restaurants, Läden und ein Fahrgeschäft einem Großbrand zum Opfer - ein Millionenschaden. Sieben Einsatzkräfte werden leicht verletzt. Nach damaligen Behördenangaben entstand das Feuer durch einen technischen Defekt. Am Folgetag öffnet der Park wieder. Mehr als zwei Jahre später ist der Wiederaufbau abgeschlossen.

- Erlebnisholzkugel, April 2018: Ein Holzgebäude in der damals noch geplanten Freizeitattraktion mit einer riesigen Holzkugel in Steinberg am See (Bayern) steht in Flammen. Die Polizei ermittelt Brandstiftung und einen Schaden im sechsstelligen Bereich. Verletzt wird niemand. 2019 geht die Attraktion in Betrieb.

- Fred Rai Western-City, Juli 2017: Millionenschäden nach einem Brand in dem Vergnügungspark bei Augsburg: Das Feuer bricht in Dasing (Bayern) nachts in einem Heulager aus. Sechs Gebäude werden beschädigt. Drei Parkmitarbeiter ziehen sich leichte Verletzungen zu. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Rund zwei Wochen nach dem Brand werden die Karl-May-Festspiele wieder aufgenommen. Schon zuvor kam es mehrmals zu Bränden im Westernpark. (dpa)