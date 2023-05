Magisches Matterhorn

Es war ohne Zweifel die größte Expedition in den Alpen, von der man bisher lesen konnte - und sie wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch bis in alle Ewigkeit bleiben: 154 Menschen und 51 Tiere machten sich im August 1878 von Zermatt aus auf den Weg, um den berühmten Riffelberg zu erobern. Im Gepäck, so heißt es im Reisebericht, befanden sich...