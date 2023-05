Wenn man im Wald auf Toilette muss - welche Regeln gelten fürs Geschäft zwischen Busch und Birke?

Manchmal ist beim Wandern das nächste Klo einfach zu weit weg und es bleibt nichts anderes, als sich im Freien zu erleichtern. Doch selbst dafür gibt es konkrete Vorgaben - und ein Ratgeberbuch.

Plötzlich drückt es. Und die nächste Hütte oder Einkehrmöglichkeit ist weit weg. Die Blase immerhin lässt sich oft problemlos hinterm nächsten Baum oder Fels entleeren. Ein großes Geschäft aber ist oft schwerer abzuwickeln. Doch es hilft ja nichts: Mit ein wenig Vorbereitung klappt das auch in der Natur -- ohne dieser dabei zu schaden.

Wer längere Wander-Touren plant, sollte die Notdurft mit einkalkulieren. Toilettenpapier gehört in jedem Fall in den Rucksack. Taschentücher sind nicht ideal, weil sie besonders reißfest sind und sich in der Natur nur langsam zersetzen. "Toilettenpapier kann zur Not auch mal samt den Hinterlassenschaften vergraben werden", sagt Ulrich Berkmann vom Deutschen Alpenverein. Ideal ist aber, wenn man das Toilettenpapier in einer kleinen Plastiktüte mitnimmt. Das gilt auch für die Exkremente.

Die Rechtslage

Einfach so in der Natur sein Geschäft zu erledigen kann theoretisch teuer werden. In Deutschland gelten für die Notdurft im Wald die gleichen Regelungen wie für das Wildpinkeln im Inneren einer Stadt, erklärt der Deutsche Anwaltverein (DAV) auf Anfrage.

In der Regel handle es sich um eine Ordnungswidrigkeit, die in gewissen Fällen - nämlich dann, wenn eine "Erregung öffentlichen Ärgernisses" zur Anzeige gebracht und man entsprechend verurteilt wird - sogar mit einer höheren Strafe belegt werden könnte.

Aber, so der DAV: "In der freien Natur gilt natürlich: Wo kein Kläger, da kein Richter."

Am besten hinterlässt man keine Spuren, stellt Berkmann klar. "Das "Sackerl für's Gackerl", wie man so schön sagt, ist also am besten immer im Rucksack dabei", so der Fachmann des Alpenvereins. Einweg-Reisetoiletten sind eine hochwertigere, aber kostenintensivere Alternative. Es gibt auch mehrfach verwendbare, tragbare Trockentoiletten zu kaufen, die man aufklappen und auf die man sich setzen kann. Aus Komfortgesichtspunkten begrüßenswert, denn das lange Hocken beim großen Geschäft lässt die Beinmuskeln manchmal brennen. Unterwegs sollte es aber Möglichkeiten geben, den Sammeltank zu leeren und zu reinigen. Sonst wird er immer voller und auch der Mief nimmt zu.

Ist man absehbar länger in der Wildnis und abseits jeglicher Toiletten unterwegs, gehört neben Toilettenpapier auch ein kleiner Klappspaten oder eine handliche Schaufel in den Rucksack. Es klang ja schon an: Wer seine Hinterlassenschaften nicht mitnehmen kann, sollte sie zumindest verbuddeln. Nicht nur, um anderen den Anblick des unappetitlichen Haufens zu ersparen. Es geht vor allem darum, dass die Fäkalien Krankheitserreger enthalten können, die der Natur schaden können. Deshalb sollte man insbesondere die Nähe von Gewässern meiden, denn von dort verbreiten sich Pilze, Viren, Bakterien und andere Erreger besonders weit, warnt Berkmann. "Das gilt im Übrigen auch für tierische Fäkalien, deshalb wird dringend davon abgeraten, zum Beispiel Wasser aus Gebirgsbächen ungefiltert zu trinken, wenn oberhalb eine Weide liegt."