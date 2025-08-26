Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Ätna auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien ist erneut ausgebrochen.
Der Ätna auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien ist erneut ausgebrochen. Bild: Giuseppe Distefano/AP/dpa-tmn
Der Ätna auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien ist erneut ausgebrochen.
Der Ätna auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien ist erneut ausgebrochen. Bild: Giuseppe Distefano/AP/dpa-tmn
Reise
Ätna ausgebrochen: Hier finden Reisende Infos
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Er ist einer der aktivsten Vulkane Europas: Wenn der Ätna ausbricht, kann das Auswirkungen auf den Sizilien-Urlaub haben. Wie Reisende sich vorab informieren und up to date bleiben.

Berlin.

Auf der beliebten Urlaubsinsel Sizilien ist erneut der Ätna ausgebrochen - mit Folgen für den Flugverkehr. Das Auswärtige Amt empfiehlt, sich bei der Airline zu erkundigen, ob der Vulkanausbruch Auswirkungen auf bereits gebuchte Flüge hat. Auch über die Webseite des Flughafens Catania können sich Flugreisende informieren.

Der ADAC weist zudem darauf hin, dass die Stornierung einer Pauschalreise ohne Gebühren möglich ist, wenn sie durch außergewöhnliche Umstände erheblich beeinträchtigt wird. Voraussetzung ist, dass der Urlaubsort direkt vom Vulkanausbruch betroffen ist.

Infos über Vulkanausbrüche im Urlaubsland

Vulkanausbrüche sind keine Seltenheit. Weltweit gibt es über 1.500 aktive Vulkane - und einige davon befinden sich in Urlaubsregionen. Wer sich auf den Fall eines solchen Naturereignisses vorbereiten will, findet eine Sammlung hilfreicher Informationen unter anderem zu Vulkanausbrüchen auf der Webseite des Deutschen GeoForschungsZentrums GFZ.

Speziell über die Aktivitäten italienischer Vulkane informiert das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie in englischer und italienischer Sprache - etwa zum Ätna oder auch zum Vulkan Stromboli auf der gleichnamigen Insel.

Aktuelle Reisewarnungen beachten

Grundsätzlich raten die GFZ-Experten, sich auf eine Reise in ein Vulkan-Gebiet gut vorzubereiten. Dazu gehört, sich beim Auswärtigen Amt über aktuelle Reisewarnungen für bestimmte Regionen zu erkundigen. Auf der Webseite können Urlauber sich auch über Regelungen des Reiseziels informieren.

Da sich die Situation vor Ort aber schnell ändern kann, raten die Experten zusätzlich: aktuelle Wettermeldungen zu verfolgen - etwa regelmäßig das Radio und den Fernseher anschalten. In vielen Ländern geben auch die nationalen Behörden Warnungen und Informationen zu Naturgefahren auf ihren Webseiten bekannt - oft in englischer Sprache. Zudem können Urlauber an der Hotel-Rezeption oder bei ihrem Gastgeber konkret nachfragen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11.08.2025
2 min.
Mit Medikamenten gegen Flugangst?
Medikamente gegen Flugangst unterliegen im Ausland unterschiedlichen Einfuhrbestimmungen: Nicht alle Mittel sind überall erlaubt.
Einfach eine Pille nehmen, und die Angst vorm Fliegen ist futsch - das klingt praktisch. Dabei sollte man sich vorher doppelt informieren und absichern.
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
14.08.2025
2 min.
Einreiseregeln: Urlauber müssen selber informiert bleiben
Reise schon vor Monaten gebucht? Reisende sollten sich informiert halten, ob sich die Einreisebestimmungen inzwischen geändert haben.
Wer eine Pauschalreise bucht, muss auch aufgeklärt werden: Brauche ich ein Visum und wie lange muss der Pass bei der Einreise noch gültig sein? Danach aber sind auch die Reisenden in der Pflicht.
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
Mehr Artikel