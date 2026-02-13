Allein mit dem Mietwagen auf Safari durch Kenia - das geht!

Lange wurde vor den chaotischen Straßen Kenias gewarnt. Doch inzwischen entwickelt sich ein individueller Tourismus. Wer einige Sicherheitsregeln beachtet, kann hier noch Natur pur erleben.

Ein Selbstfahrer Abenteuer beginnt man am besten im grünen Herzen des Landes. Ranger Jeremy Kimathi nimmt sich Zeit für die Besucher des Ol Pejeta Conservancy, einem der legendären Schutzgebiete Kenias, das genau am Äquator liegt. Wer es nicht eilig hat, kann viel von Jeremy lernen. Nirgendwo sonst in ganz Ostafrika gibt es wieder so viele...