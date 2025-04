Alles dreht sich: 9 Neuheiten in deutschen Freizeitparks

Überschläge steuern, Detektiv spielen, Döner-Karussell fahren: Die Freizeitparks starten mit neuen Attraktionen in die Saison. Zwischen Action und Absurdität ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Hodenhagen/Elstal.

Mit dem Frühling beginnt auch die Freizeitparksaison. Spätestens im April öffnen die meisten großen Parks ihre Tore und locken dabei auch mit neuen Attraktionen. Wir haben neun Highlights herausgepickt - von Achterbahnen, wo man die Überschläge selbst steuern kann, bis zu kulinarisch inspirierten Riesenkarussells. Anschnallen, bitte!

1. Überschläge im norddeutschen Safari-Erlebnis

In der Lüneburger Heide bietet der Serengeti-Park eine ganz eigene Kombination: im Doppeldeckerbus oder im eigenen Auto auf Safari durchs Wildgehege vorbei an Nashörnern und Giraffen und dann in einen Freizeitpark mit Shows und Fahrgeschäften. Hier wächst die Auswahl zu dieser Saison mit der "Gozimba"-Achterbahn – laut Park eine Weltneuheit.

Die Fahrgäste können während der rund 400 Meter langen Fahrt selbst entscheiden, wie häufig und schnell sie sich um die eigene Achse überschlagen. Voraussetzung: Sie sind mindestens 6 Jahre alt und 1,35 Meter oder größer.

"Gozimba" heißt die neue Achterbahn im Serengeti-Park. Das Besondere: eine Steuerungsfunktion für Überschläge. Bild: Serengeti-Park/dpa-tmn "Gozimba" heißt die neue Achterbahn im Serengeti-Park. Das Besondere: eine Steuerungsfunktion für Überschläge. Bild: Serengeti-Park/dpa-tmn

2. Auf den Spuren der Rennmäuse in Rust

Ed und Edda sind seit jeher die Maskottchen des Europa-Parks in Rust zwischen Offenburg und Freiburg – in diesem Jahr kommt ein animierter Kinofilm mit den beiden Mäusen ins Kino. Der Name: "Grand Prix of Europe", ein Autorennen quer über den Kontinent. Passend dazu eröffnet im Park das Fahrgeschäft "Grand Prix Edventure", basierend auf dem Film. Während der rund sechsminütigen Fahrt schießt man auf Ziele – trifft man, wird man schneller. Mitfahren können alle ab drei Jahren.

3. Abgedrehter Döner bei Berlin

Die Erdbeere steht im Fokus bei Karls Erlebnis-Dörfern – im Park in Elstal bei Berlin gibt es sie ab dieser Saison auch im Döner. Hähnchen- oder Kalbfleisch mit frischen Erdbeeren, Salat und Soße in einem, na klar, roten Fladenbrot. Wer kein Fleisch isst, kann auch eine Veggie-Variante kaufen.

Neben dem Verkaufshaus ist ein Döner-Fahrgeschäft geplant, ganz im Stil des populären Fast Foods: ein Karussell mit riesiger Gabel auf der Drehachse, einer Dönertasche an der Spitze und einem riesigen Fleischspieß am Fundament. Vermutlich ist es ratsam, erst zu fahren und dann zu essen.

Selbst die Raupenbahn ist erdbeerfarben: Die roten Früchte sind stilprägend für Karls Erlebnis-Dörfer. Bild: Karls Erlebnis-Dorf/dpa-tmn Selbst die Raupenbahn ist erdbeerfarben: Die roten Früchte sind stilprägend für Karls Erlebnis-Dörfer. Bild: Karls Erlebnis-Dorf/dpa-tmn

Bisher gibt es die Erlebnis-Dörfer neben Elstal noch im sächsischen Döbeln und entlang der Ostseeküste in Rövershagen bei Rostock, Koserow auf Usedom, Zirkow auf Rügen und Warnsdorf bei Lübeck.

Mitte Mai kommt erstmals ein Standort an der Nordsee dazu: in Loxstedt bei Bremerhaven. Ein geplanter Themenbereich dort heißt "PipiKakaLand". Es geht, richtig, ums Klo. Die Idee kam Karls, weil in Bremerhaven die ersten öffentlichen Toiletten Deutschlands entstanden seien, hieß es auf deren Instagram-Kanal.

4. Gaudi im bayerischen Hühnerstall

Nahe Landshut wartet der Bayern-Park mit Achterbahnen, Karussells, Wildwasser-Rafting und den nach eigenen Angaben höchsten Freifallturm Süddeutschlands. Neu dazu kommt dieses Jahr eine Großschaukel im Stil eines Hühnerstalls. Die "HehnaHuthschn" richtet sich an Familien, Dreijährige dürfen schon einsteigen. Sie füge sich harmonisch in den Park ein, heißt es: gleich neben der "Bulldogfahrt" und dem "Hoftierrennen". Na dann, Gack, Gack!

Schwingen im Hühnerstall: Wie in dieser Visualisierung soll die neue Riesenschaukel "Hehnahutschn" im Bayern Park aussehen. Bild: Bayern-Park/dpa-tmn Schwingen im Hühnerstall: Wie in dieser Visualisierung soll die neue Riesenschaukel "Hehnahutschn" im Bayern Park aussehen. Bild: Bayern-Park/dpa-tmn

5. Detektivarbeit am Bodensee

Im Ravensburger Spieleland unweit des Bodensees zieht eine neue interaktive Fahrattraktion ein, die auf einem Klassiker des oberschwäbischen Spieleherstellers beruht: "Scotland Yard". Geboten wird laut dem Park eine Highspeed-Verfolgungsjagd samt (künstlichem) Nebel der Themse und U-Bahnschächten. In autonom fahrenden Elektroautos sollen Besucher zu Detektiven werden und durch die nachgebauten Straßen Londons jagen. Die Karosserien kommen aus dem 3D-Drucker. Eröffnen soll die neue Attraktion im Sommer 2025. Eine Wildwasserbahn musste dafür weichen.

6. Krabbeln im schwäbischen Mähdrescher

Er ist einer der Parks mit kurzen Wegen und klarem Fokus auf Familien: Der Schwaben-Park zwischen Aalen und Stuttgart liegt idyllisch in einer ländlichen Gegend. Quasi passend dazu öffnet diese Saison ein neuer Spielplatz namens "Hofgaudi" im Bauernhofstil. Highlight: ein Spiel-Mähdrescher gegenüber dem Spielplatz – das markante, rote Schneidwerk vorn ist hier ein Kriechtunnel für die Kleinen.

Außerdem neu: Der Lasertunnel, der bei einem Hochwasser 2024 beschädigt wurde, widmet sich nicht mehr den Maya, sondern der Geschichte der sieben Schwaben – also heimischer Kultur. Dessen Name lautet nun "Heldenpfad".

7. Aufregende Achterbahn im Südwesten

Der Holiday Park unweit von Speyer baut an einer Familienachterbahn, bei der Erwachsene ebenso wie Kinder auf ihre Kosten kommen sollen. Angelehnt an den gleichnamigen Animationsfilm heißt sie "100% Wolf". Sie fährt bis zu 55 km/h schnell und hat einen "Spike" im Streckenverlauf – also eine aufregende Stelle, wo der Wagen auf ein offenes Schienenende zurast, aber rechtzeitig wieder rückwärtsfährt. Laut Park ist die Eröffnung für Herbst 2025 geplant.

Gebaut wird schon, aber wie die "100% Wolf"-Achterbahn im Holiday Park einmal aussehen soll, zeigt bisher nur diese Konzeptzeichnung. Bild: Holiday Park/Plopsa/dpa-tmn Gebaut wird schon, aber wie die "100% Wolf"-Achterbahn im Holiday Park einmal aussehen soll, zeigt bisher nur diese Konzeptzeichnung. Bild: Holiday Park/Plopsa/dpa-tmn

Schon zur Saisoneröffnung Anfang April offen ist der neue Themenbereich "Greenville Town" mit dem animierten TV-Koala Blinky Bill. Im Sommer soll die neue Attraktion "Die Schlümpfe" folgen, eine Themenfahrt durch Schlumpfhausen, so ein Parksprecher.

8. Familienfreundlich schwingen im Vogtland

Im Vogtland im Südwesten Sachsens liegt der Freizeitpark Plohn. Während für das kommende Jahr zum 30. Geburtstag eine Kombination aus Achterbahn und Wildwasseranlage – in dieser Form laut den Betreibern eine Weltpremiere – den Park bereichern soll, gibt es zur Saison 2025 eine neue Freischwing-Schaukel. Zwölf Meter hoch ist der mit Meerjungfrauen verzierte "Wildswing", der zwar schwingt, aber nicht um die eigene Achse dreht: Man habe sich für ein familiengerechtes Modell ohne Überschlag entschieden, heißt es.

Der neue "Wild Swing" (hier als Zeichnung) im Freizeitpark Plohn macht seinen Namen nur so halb alle Ehre - auf Überschläge verzichtet man bewusst. Bild: Freizeitpark Plohn GmbH/dpa-tmn Der neue "Wild Swing" (hier als Zeichnung) im Freizeitpark Plohn macht seinen Namen nur so halb alle Ehre - auf Überschläge verzichtet man bewusst. Bild: Freizeitpark Plohn GmbH/dpa-tmn

9. Auf schaukeliger Fahrt an der Küste

Den Blick auf die Ostsee kurz genießen, dann aus 120 Metern mit mehr als 100 km/h in Richtung Boden schießen: Das geht im Freifall-Turm "Highlander" im Hansa-Park bei Lübeck, der auch noch rasante Achterbahnen mit ähnlich hohen Geschwindigkeiten bietet. Entspannter zu geht es auf "Einars Fjordfahrt", einer Schaukel in Form eines Wikingerschiffs – hier dürfen die Kleinsten einsteigen: Mindestgröße 90 Zentimeter. Die Neuheit soll im Laufe der Saison eröffnen. (dpa)