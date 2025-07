An der US-Golfküste fahren wieder Fernzüge

20 Jahre sind seit Hurrikan Katrina vergangen. Seitdem war die Bahnlinie zwischen New Orleans und Mobile in Alabama nicht in Betrieb - bis jetzt. Warum das für Reisende interessant ist.

New Orleans. Für Urlauber im Süden der USA gibt es eine neue spannende Bahnverbindung. Entlang der amerikanischen Golfküste fahren nach 20 Jahren wieder Amtrak-Personenzüge zwischen New Orleans und Mobile. Diese Linie war infolge der Zerstörungen durch Hurrikan Katrina 2005 unterbrochen worden.

Ab 18. August sind wieder Fernzüge auf der Strecke unterwegs – unter dem Namen Amtrak Mardi Gras Service, eine Anspielung auf den Karneval, der in der gesamten Region immer groß gefeiert wird. Täglich werden zwei Züge pro Richtung angeboten. Knapp vier Stunden dauert die Fahrt.

Zwischenstopps in Biloxi und Gulfport

Die Bahnstrecke führt durch malerische Küstenlandschaften, teilen die Verkehrsbüros von Mississippi und Alabama mit. Die Gleise führen entlang von Stränden, durch Sumpfgebiete und auf Brücken über den Golf von Mexiko.

Tickets sind online schon erhältlich und kosten ab 15 US-Dollar für die Gesamtstrecke, für kürzere Abschnitte weniger. Die Züge halten auch in den Städten Bay St. Louis, Gulfport, Biloxi und Pascagoula. Die Bahnlinie ist damit auch eine Alternative zum Mietwagen für Reisende, die an den Küsten Louisianas, Mississippis und Alabamas unterwegs sein wollen.

Im Zug durch die Staaten

Die nationale Eisenbahngesellschaft Amtrak bedient nach eigenen Angaben ein Schienennetz von 21.000 Meilen (rund 33.800 Kilometer) - zu den touristisch reizvollen Linien zählt etwa der California Zephyr, der in gut 51 Stunden Fahrtzeit San Francisco und Chicago verbindet.

Auf amtrak.com gibt es eine Übersicht aller Linien und Bahnhöfe. (dpa)