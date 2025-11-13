Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Manche Menschen werden in unangenehmen Situationen schnell rot - und haben unverhältnismäßig große Angst davor. Das muss nicht sein!
Manche Menschen werden in unangenehmen Situationen schnell rot - und haben unverhältnismäßig große Angst davor. Das muss nicht sein! Bild: Silvia Marks/dpa-tmn
Manche Menschen werden in unangenehmen Situationen schnell rot - und haben unverhältnismäßig große Angst davor. Das muss nicht sein!
Manche Menschen werden in unangenehmen Situationen schnell rot - und haben unverhältnismäßig große Angst davor. Das muss nicht sein! Bild: Silvia Marks/dpa-tmn
Reise
Angst vor Peinlichkeit? So kann man dagegen angehen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sie werden schnell rot oder fangen an zu stottern, wenn Sie aufgeregt sind? Das ist nicht schlimm. Das einzige Problem daran ist die Angst davor - und die kann man bekämpfen.

Berlin/München.

Die Angst davor, in aufregenden Situationen zu erröten oder gar ins Stottern zu kommen, kann erfolgreich bekämpft werden. Denn sie ist der zentrale Punkt: nicht das Befürchtete selbst ist das Problem, sondern die Angst davor. Wer also etwa dazu neigt, dass ihm so etwas passiert, sollte sich bewusst machen, dass es an sich nichts Außergewöhnliches ist und einfach zu einem gehört. 

Die Angst kann man dann mit verschiedenen Methoden in den Griff bekommen, etwa Meditation. "Es gibt auch Atemtechniken, mit denen man sich beruhigen kann", erklärt Ilja Grzeskowitz, Coach aus Berlin. Bekannt ist etwa die Technik, die Hand auf den Bauch zu legen und tief einzuatmen, in den Bauch hinein, sodass die Hand sich hebt, und anschließend tief wieder aus, sodass Bauchdecke und Hand sich senken - das mehrmals wiederholen.

"Zudem kann man sich mental auf entsprechende Situationen vorbereiten und sich so Schritt für Schritt trainieren", so Grzeskowitz. Vermieden werden sollten "Wenn-Dann-Gedanken" wie: Wenn das passiert, dann werde ich immer rot. Denn so wird das Unterbewusstsein weiter auf diese Reaktion trainiert. 

Wer merkt, dass er errötet oder anfängt zu stottern, kann auch die Flucht nach vorn antreten und den Zustand benennen, wie Coach Monika Scheddin aus München empfiehlt. So könne etwa gesagt werden: "Seht ihr, dass ich gerade rot werde? Das passiert mir nur, wenn mir etwas wichtig ist." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13.11.2025
5 min.
Ist das peinlich!? Das hilft gegen unnötige Scham
Manche Missgeschicke oder Fehler sind so unangenehm, dass man sich am liebsten unsichtbar machen würde. Das hilft allerdings nicht.
Peinliche Momente kennt jeder – aber wie geht man am besten damit um? Experten geben Tipps, wie sich Schamgefühle regulieren und souverän meistern lassen.
Sabine Maurer, dpa
16:00 Uhr
2 min.
Limbach-Oberfrohnaer verursacht Unfall in Chemnitz: Geschädigte zeigt Mitgefühl
Ein Unfall auf einem Chemnitzer Parkplatz endete am Donnerstag vor Gericht.
Auf einem Parkplatz in Chemnitz hatte der Limbach-Oberfrohnaer eine 74-Jährige angefahren. Sie erlitt schwere Verletzungen. Groll zeigte sie vor Gericht aber nicht.
Julia Grunwald
21.10.2025
4 min.
Was Stottern ist und wie Betroffene damit umgehen können
Stotternde Menschen können mit Hilfe von regelmäßigen Sprechübungen ihren Redefluss verbessern. (Symbolbild)
Mehr als 800.000 Menschen sind bundesweit von Stottern betroffen. Was man über die Ursachen weiß, welche Varianten es gibt - und wann Experten zu einer logopädischen Therapie raten.
Stefanie Järkel, dpa
16:00 Uhr
2 min.
3. Handball-Liga: Klappt es für den SV 04 Oberlosa mit dem zweiten Auswärtssieg?
Symbolbild.
Nach dem Heimsieg gegen die Sportfreunde Söhre fahren die Schwarz-Gelben mit viel Selbstvertrauen zur HG Hamburg-Barmbek. Mit einem weiteren Erfolg könnten die Vogtländer ihr Punktekonto ausgleichen.
Rico Michel
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
Mehr Artikel