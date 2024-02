Auf Tour mit dem Wohnmobil: So sparen Sie Sprit

Wohnmobil-Urlaub bedeutet, viel unterwegs zu sein und doch alles dabei zu haben, was man braucht. Leider kann sich auch der Spritverbrauch sehen lassen. Mit diesen Tipps können Sie Geld sparen.

München.

Vorausschauend fahren und Gewicht reduzieren, so lautet die Faustregel für spritsparenden Wohnmobil-Urlaub. Denn unnötige Kilos an Bord treiben den Verbrauch in die Höhe, heißt es vom Tüv Süd.