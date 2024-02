Auf Winterflucht in Sri Lanka

Der Inselstaat im Indischen Ozean bietet ganzjährig jede Menge Licht, Wärme, endloses Grün und freundliche Menschen. Mit einem allerdings muss man sich arrangieren.

Das war wohl mal nichts. Wer den Blick vom berühmten Löwenfelsen für sich allein haben will, um unverstellte Bilder zu machen, muss zeitig da sein. Kurz nach acht ist es zu spät. Schon auf dem Hinweg zu dem Inselberg mitten im Dschungel Sri Lankas reiht man sich ein in singhalesische Großfamilien, in Freundesgruppen, alte Paare, Frauen mit...