Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kein Fahrschein bei der Kontrolle? Wird nachträglich belegt, dass ein gültiges Ticket vorhanden war, reduziert sich die Strafe erheblich.
Kein Fahrschein bei der Kontrolle? Wird nachträglich belegt, dass ein gültiges Ticket vorhanden war, reduziert sich die Strafe erheblich. Bild: Daniel Karmann/dpa/dpa-tmn
Kein Fahrschein bei der Kontrolle? Wird nachträglich belegt, dass ein gültiges Ticket vorhanden war, reduziert sich die Strafe erheblich.
Kein Fahrschein bei der Kontrolle? Wird nachträglich belegt, dass ein gültiges Ticket vorhanden war, reduziert sich die Strafe erheblich. Bild: Daniel Karmann/dpa/dpa-tmn
Reise
Bahnfahrkarte nicht dabei? Nachreichen spart Geld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer bei der Kontrolle kein Ticket vorzeigen kann, muss eine Strafe zahlen - klar. Doch was ist, wenn man zwar einen Fahrschein besitzt, ihn aber daheim vergessen hat oder gerade nicht aufrufen kann?

Hannover/Berlin.

Das Papierticket liegt zu Hause auf dem Tisch, der Handyakku ist leer oder die App versagt bei der Fahrkartenkontrolle? Wenn man keinen gültigen Fahrausweis vorzeigen kann, ist laut der Eisenbahnverkehrs-Verordnung (EVO) ein erhöhtes Beförderungsentgelt fällig. Das ist so hoch wie der doppelte Fahrpreis und beträgt mindestens 60 Euro.

Nachgereicht: nur sieben Euro Strafe

Allerdings: Wer im Nachhinein belegen kann, dass er zum Zeitpunkt der Kontrolle einen gültigen Fahrschein oder etwa das Deutschlandticket besessen hat, für den reduziert sich die Strafe auf eine Bearbeitungsgebühr von sieben Euro. Das muss laut der EVO innerhalb einer Woche geschehen. Einige Anbieter, darunter auch die Deutsche Bahn, gewährten aus Kulanz bis zu 14 Tage, berichtet das Portal "Heise online".

Das auf den eigenen Namen ausgestellte Ticket muss dem Verkehrsunternehmen innerhalb dieser Frist vorgelegt werden. Auf die ist zu achten: Denn nach Ablauf der auf dem Zahlschein genannten Frist wird ein nachträgliches Vorzeigen nicht mehr akzeptiert. Darauf weist der Verbraucherzentrale Bundesverband hin.

Selbst für die Technik verantwortlich

Mit einer nicht funktionierenden Technik können sich Fahrgäste bei der Kontrolle nicht herausreden. Wer sich für ein digitales Ticket entscheidet, ist dafür verantwortlich, dass es auch funktioniert. 

Das Handy muss also ausreichend geladen sein. Außerdem steht in den Beförderungsbedingungen vieler Verkehrsunternehmen, dass Fahrgäste vor Fahrtantritt prüfen müssen, ob das Ticket auf ihrem Smartphone angezeigt werden kann. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06.11.2025
4 min.
Schwarzfahrer-Quote in Ostdeutschland steigt teils deutlich
In Dresden wurden in diesem Jahr die Kontrollen verstärkt. (Symbolbild)
In Dresden und Magdeburg wurden in diesem Jahr mehr Fahrgäste ohne Ticket erwischt als in den Vorjahren. Der Schaden geht allein in Dresden in die Millionen Euro.
26.11.2025
1 min.
Teilweise Sperrung der B 95 im Erzgebirge: Verkehr rollt nur in eine Richtung
Die B 95 ist ab Annaberg-Buchholz in einem Abschnitt nur als Einbahnstraße befahrbar.
Wegen Arbeiten an einer Behelfsbrücke ist die Bundesstraße 95 in Richtung Annaberg-Buchholz gesperrt. Wie lange das dauern soll.
Annett Honscha
08:46 Uhr
1 min.
Abendlicher Stromausfall in rund 370 Haushalten im Erzgebirge: Das war der Grund
In Affalter und Bereichen von Zwönitz ist am Mittwoch der Strom ausgefallen.
In Affalter und Bereichen von Zwönitz ist am Mittwochabend zeitweise der Strom ausgefallen. Reparaturarbeiten dauern an. Was noch bekannt ist.
Annett Honscha
26.11.2025
2 min.
Stress am Schalter: Damit es mit dem digitalen Ticket klappt
Digitale Tickets lassen sich am einfachsten in Wallet-Apps speichern: So sind sie auch ohne Internet schnell griffbereit.
Kino, Konzert oder Flugreise - die Tickets sind meist auf dem Smartphone. Gut, wenn man die richtige Karte beim Einlass oder am Schalter sofort zur Hand hat. Tipps für eine bessere Übersicht.
08:43 Uhr
2 min.
Gutachten: Todesursache von Familie in Istanbul Vergiftung
In Istanbul soll ein weiterer Junge durch die Konsequenzen einer Pestizidbehandlung gestorben sein. (Symbolbild)
Zuerst vermuteten die Behörden eine Lebensmittelvergiftung bei der Hamburger Familie. Ein Gutachten stellt nun klar: Eine Vergiftung durch Insektizide im Hotel ist die Ursache.
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
Mehr Artikel