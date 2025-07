Berühmt durch Instagram: Café voller Post-its in Hanoi

Statt Tapete kleben in einem Café in Vietnams Hauptstadt unzählige Post-its an Wänden, Möbeln und Decken. Das macht das "The Note Coffee" zu einem Instagram-Hotspot. Aber schmeckt auch der Kaffee?

Hanoi. Hier sieht man vor lauter Zetteln die Wände nicht mehr: Im "The Note Coffee" im Herzen von Hanoi ist einfach alles mit bunten Papierchen voller mal philosophischer, mal eher belangloser Gedanken gepflastert.

Und jeder neue Besucher ist eingeladen, sich auch zu verewigen und eine Nachricht an die Welt zu hinterlassen. Und zwar auf einem simplen Post-it. Wohin man es klebt, ist jedem selbst überlassen.

Nach Angaben der Besitzer sollen sich bis heute fast eine Million Kunden auf Post-its verewigt haben. Wände, Treppenaufgänge, Tische und sogar die Decken sind voll damit.

Persönliche Grüße: Besucher hinterlassen Gedanken, Gedichte und Liebeserklärungen. Bild: Carola Frentzen/dpa-tmn Persönliche Grüße: Besucher hinterlassen Gedanken, Gedichte und Liebeserklärungen. Bild: Carola Frentzen/dpa-tmn

Ob Zettelchen in Herzform, in Regenbogenfarben oder mit Blumenverzierung, ob auf Deutsch, Englisch, Französisch oder Vietnamesisch: Die Botschaften aus aller Welt könnten farbenfroher und internationaler kaum sein. Besonders populär sind - wie sollte es anders sein - Liebeserklärungen an den Herzensmenschen.

Fotogener Instagram-Hotspot

Wenig überraschend ist das fotogene Café, das sich über mehrere Stockwerke erstreckt, auch ein Instagram-Hotspot. In sozialen Netzwerken hat es Zehntausende Follower.

Dass Besucher aus aller Welt hierherkommen, Fotos machen und Post-its hinterlassen, dazu trägt auch die Lage des Cafés bei: Das Gebäude liegt nur wenige Meter vom Hoan-Kiem-See mit der berühmten roten Huc-Brücke entfernt. Der malerische See, der mehrere Viertel miteinander verbindet, gilt als touristischer Mittelpunkt von Hanoi.

Zentrale Lage: Nur wenige Meter vom Hoan-Kiem-See entfernt ist das Café ein beliebter Treffpunkt für Touristen und Einheimische. Bild: Carola Frentzen/dpa-tmn Zentrale Lage: Nur wenige Meter vom Hoan-Kiem-See entfernt ist das Café ein beliebter Treffpunkt für Touristen und Einheimische. Bild: Carola Frentzen/dpa-tmn

Und der Kaffee?

Beim Trinken des Kaffees können Gäste sich nicht nur den Post-its widmen, sondern auch den Blick aus den riesigen offenen Fenstern auf die Altstadt schweifen lassen.

Apropos Kaffee: Das Angebot reicht von internationalen Klassikern wie Caramel Cappuccino und Espresso bis zu vietnamesischen Spezialitäten wie Coconut Latte oder "Egg Coffee" aus Eigelb, Zucker, Kondensmilch und Robusta-Kaffee - wahlweise heiß oder eisgekühlt.

Und ja, der Kaffee schmeckt: Der bestellte Coconut Latte war zum Dahinschmelzen.

Kaffee trifft Kreativität: Gäste gestalten das Café selbst mit. Bild: Carola Frentzen/dpa-tmn Kaffee trifft Kreativität: Gäste gestalten das Café selbst mit. Bild: Carola Frentzen/dpa-tmn

(dpa)