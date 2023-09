Den Wikingern ganz nah

Birka und Hovgarden in Schweden sind Unesco-Weltkulturerbe und ein Muss für alle, die sich für die Wikinger interessieren. Sie geben uns noch immer Rätsel auf. Ausgrabungen zeigen Überraschendes.

Saftiges Gras wächst auf dieser Wiese. Es gehört viel Fantasie dazu, sich vorzustellen, dass hier einmal 1000 Menschen gelebt haben sollen. Doch so war es, versichert Veronica Björkman. Sie leitet das kleine Museum auf der Insel Björko, in dem die Geschichte des Ortes anschaulich dokumentiert wird. Birka, so heißt dieses himmlische Fleckchen...