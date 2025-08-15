Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Schon kurz hinter dem Eingang werden Besucher von dem sanft schnaubenden Pflanzenfresser Brachiosaurus begrüßt.
Schon kurz hinter dem Eingang werden Besucher von dem sanft schnaubenden Pflanzenfresser Brachiosaurus begrüßt. Bild: Carola Frentzen/dpa-tmn
In Bangkok hat am 8. August „Jurassic World: The Experience“ eröffnet.
In Bangkok hat am 8. August „Jurassic World: The Experience“ eröffnet. Bild: Carola Frentzen/dpa-tmn
Filmgetreue Kulissen und realistische Animatronics schaffen eine eindrucksvolle Erlebniswelt.
Filmgetreue Kulissen und realistische Animatronics schaffen eine eindrucksvolle Erlebniswelt. Bild: Carola Frentzen/dpa-tmn
Der Rundgang führt durch detailreiche Szenenwelten mit stacheligen Panzer-Dinos, Velociraptoren und weiteren Sauriern.
Der Rundgang führt durch detailreiche Szenenwelten mit stacheligen Panzer-Dinos, Velociraptoren und weiteren Sauriern. Bild: Carola Frentzen/dpa-tmn
Der genetisch modifizierte Indominus Rex lauert hinter Sicherheitsglas und sorgt für Nervenkitzel.
Der genetisch modifizierte Indominus Rex lauert hinter Sicherheitsglas und sorgt für Nervenkitzel. Bild: Carola Frentzen/dpa-tmn
Dinos im Großstadtdschungel: Bangkok im Jurassic-Fieber
Lebensgroße Urzeit-Giganten und Dschungel-Flair à la Isla Nublar: In Bangkok hat "Jurassic World: The Experience" eröffnet – inklusive schnaubenden Dinos, Themenrestaurant und Flussblick.

Bangkok.

Grrrrroar am großen Fluss: In Bangkok stapfen Dinosaurier durchs Dickicht – und das mitten in der Glitzermetropole. Der Themenpark "Jurassic World: The Experience" hat vor wenigen Tagen im Open-Air-Areal Asiatique The Riverfront seine Pforten geöffnet – mit lebensgroßen Sauriern, waberndem Nebel, unheimlichen Dschungelgeräuschen und den ikonischen Toren von Isla Nublar. 

Der Zeitpunkt für die Eröffnung ist kein Zufall: Große Teile des jüngsten Blockbusters der Filmreihe - "Jurassic World: Die Wiedergeburt" mit Scarlett Johansson und Mahershala Ali in den Hauptrollen - wurden in der wilden Natur Thailands gedreht. 

Brachiosaurus, Velociraptors und Indominus Rex

Der etwa 60 bis 90 Minuten lange Rundgang durch die neue Attraktion führt durch mehrere Szenenwelten: vom Willkommengruß auf einem "Schiff", an dessen Fenstern Flugsaurier vorbeidüsen, über die Ankunft auf Isla Nublar bis zu Begegnungen mit sanft schnaubenden Pflanzenfressern (Brachiosaurus), stacheligen Panzer-Dinos (Ankylosaurus) und nervös zuckenden Velociraptoren. 

Große und kleine Besucher können beim Rundgang auch teilweise mit den Animatronic-Sauriern interagieren.
Große und kleine Besucher können beim Rundgang auch teilweise mit den Animatronic-Sauriern interagieren. Bild: Carola Frentzen/dpa-tmn
Von einem Beobachtungsdeck können Besucher auch den fiktiven, genetisch modifizierten Indominus Rex aus der Filmreihe bestaunen, der hinter Sicherheitsglas gefährlich grollt und brüllt. Bis dieser plötzlich entkommt und lauter Alarm erschallt. Mehr sei nicht verraten.

Anreise bequem per Boot

Realistische Animatronics, aufwendige Kulissen und Film-Sounddesign lassen die Besucher ständig zwischen Staunen und Gänsehaut pendeln. Insgesamt nimmt die neue Attraktion rund 6.000 Quadratmeter in Asiatique ein, direkt am berühmten Chao-Phraya-Fluss. Besucher können somit auch bequem per Boot oder Fähre von verschiedenen Ablegern aus anreisen.

Geöffnet ist täglich von 11.00 bis 22.00 Uhr, letzter Einlass ist um 21.00 Uhr. Tickets gibt es online und vor Ort; die Preise starten werktags tagsüber bei 769 Baht (20 Euro), für Kinder gibt es günstigere Tarife. Wer einen festen Timeslot bucht, marschiert direkt durch das Tor. Auf dem Dach lockt nach der Tour das Themenrestaurant "Fossil & Flame" – mit urzeitlicher Speisekartenpoesie und Drinks wie "Dino Sour" oder "Jungle Punch Bowl".

Bangkok ist eine von fünf Metropolen weltweit, in der man sich dem Dino-Erlebnis hingeben kann: Auch in London, Madrid, Singapur und Bogota gibt es eine "Jurassic World: The Experience". (dpa)

