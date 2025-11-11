Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Flixbus stockt sein Angebot rund um die Feiertage auf: Auf beliebten Strecken fahren deutlich mehr Busse als sonst.
Flixbus stockt sein Angebot rund um die Feiertage auf: Auf beliebten Strecken fahren deutlich mehr Busse als sonst. Bild: Sebastian Gollnow/dpa/dpa-tmn
Flixbus stockt sein Angebot rund um die Feiertage auf: Auf beliebten Strecken fahren deutlich mehr Busse als sonst.
Flixbus stockt sein Angebot rund um die Feiertage auf: Auf beliebten Strecken fahren deutlich mehr Busse als sonst. Bild: Sebastian Gollnow/dpa/dpa-tmn
Reise
Flixbus lässt um Weihnachten mehr Busse fahren
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehr Busse und Zugverbindungen: Flix stockt sein Angebot zu den Feiertagen auf - und richtet den Blick zugleich schon auf den Sommer.

München.

Flixbus lässt rund um die Weihnachtstage mehr Busse fahren. Zwischen den Jahren werde das Angebot des Fernbusanbieters um 20 Prozent aufstockt, teilte das Unternehmen Flix mit. Auf Strecken wie München – Zürich oder Köln – Frankfurt werden zusätzliche Busse eingesetzt. Metropolen wie Amsterdam, Prag, Paris oder Kopenhagen werden häufiger angefahren.

Auch weniger stark frequentierte Linien sollen vielerorts auf eine tägliche Bedienung umgestellt werden. Neu sei eine Direktverbindung von München ins Kleinwalsertal in Österreich, die ab dem 18. Dezember startet und Wintersportler nahe der Bergbahnen und Lifte absetzen soll.

Höhere Taktungen bei Flixtrain

Der Bahnanbieter Flixtrain fährt mit dem Winterfahrplan, der ab dem 14. Dezember gilt, häufiger auf bestimmten Strecken: Zwischen Frankfurt und Berlin etwa sollen die Züge bis zu zehnmal täglich fahren, zwischen Hamburg und Berlin siebenmal. Außerdem gibt es neu eine direkte Verbindung zwischen Stuttgart, Frankfurt, Erfurt, Halle und Hamburg, die bis zu viermal täglich in jede Richtung bedient werden soll. Mit Kombitickets für Fahrten im Flixtrain und Regionalzug seien mittlerweile mehr als 1.000 Städte deutschlandweit erreichbar, heißt es weiter. 

Die Tickets für den Flixtrain-Winterfahrplan und damit auch für die Weihnachtstage seien ab sofort buchbar. Wer früh buche, könne sparen. Für Flixbus indes sei nun auch der gesamte Fahrplan für 2026 buchbar – interessant für alle, die schon in Richtung Sommer planen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:37 Uhr
1 min.
Unbekannte stehlen aus Garagenkomplex in Klingenthal Moped S 51
Die Polizei ermittelt zu einem Mopeddiebstahl in Klingenthal.
Der Diebstahl hatte sich am Dienstag ereignet. Gibt es Zeugen?
Bernd Jubelt
27.10.2025
4 min.
Reiseverkehr nimmt zu – Verzögerungen auf wichtigen Routen
Das kommende Wochenende birgt auf deutschen Autobahnen erhöhtes Staupotential: Ferienbeginn in Bayern und Ferienende in mehreren anderen Bundesländern sorgen für lebhaften Reiseverkehr.
Herbstferien, Feiertage und Baustellen sorgen am Wochenende für mehr Verkehr auf den Autobahnen. Wo laut ACE und ADAC besonders viel Geduld gefragt ist.
13:32 Uhr
2 min.
Mainz 05 verliert Rechtsstreit mit Ex-Spieler El Ghazi
Anwar El Ghazi darf das Gehalt von seinem Ex-Club behalten - das Landesarbeitsgericht hat die Berufung von Mainz 05 zurückgewiesen.
Der FSV Mainz 05 hat die Berufungsklage gegen seinen früheren Spieler Anwar El Ghazi verloren. Es geht um pro-palästinensische Posts und die fristlose Kündigung.
31.10.2025
3 min.
Dertour: Keine Ausflüge mehr zu Seaworld und Loro Parque
Zum Schutz von Meeressäugern: Dertour nimmt Ausflüge wie ins Seaworld in Florida aus seinem Programm.
Der Touristikkonzern streicht Angebote wie Delfinschwimmen und Ausflüge zu Parks, in denen Meeressäuger Kunststücke vorführen, aus seinen Ausflugsprogrammen. Was dahintersteckt.
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
Mehr Artikel