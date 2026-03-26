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Spanienurlauber müssen zu Ostern mit Flugverspätungen oder Ausfällen rechnen.
Spanienurlauber müssen zu Ostern mit Flugverspätungen oder Ausfällen rechnen. Foto: Florian Wiegand/dpa
Kommt das Gepäck mit? Kommt es pünktlich an?
Kommt das Gepäck mit? Kommt es pünktlich an? Foto: Antonia Sawallisch/dpa
Mit langen Warteschlangen ist auch an den Sicherheitskontrollen zu rechnen.
Mit langen Warteschlangen ist auch an den Sicherheitskontrollen zu rechnen. Foto: Bodo Marks/dpa
Spanienurlauber müssen zu Ostern mit Flugverspätungen oder Ausfällen rechnen.
Spanienurlauber müssen zu Ostern mit Flugverspätungen oder Ausfällen rechnen. Foto: Florian Wiegand/dpa
Kommt das Gepäck mit? Kommt es pünktlich an?
Kommt das Gepäck mit? Kommt es pünktlich an? Foto: Antonia Sawallisch/dpa
Mit langen Warteschlangen ist auch an den Sicherheitskontrollen zu rechnen.
Mit langen Warteschlangen ist auch an den Sicherheitskontrollen zu rechnen. Foto: Bodo Marks/dpa
Reise
Flugreisen nach Spanien: Osterstreiks führen zu Wartezeiten und möglichen Ausfällen
Redakteur
Von Susanne Plecher
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18 spanische Flughäfen sind betroffen, darunter Lieblingsziele der Sachsen wie Palma de Mallorca, Barcelona und Ibiza. Urlauber müssen sich nicht nur um ihre Koffer sorgen.

Der Weg in die Sonne wird schwieriger, zumindest für Urlauber, die die Osterfeiertage auf dem spanischen Festland oder auf den Inseln verbringen wollen. Denn an 18 Flughäfen haben drei große Gewerkschaften für den Zeitraum vom 27. März bis 6. April (Ostermontag) zu Streiks des Bodenpersonals aufgerufen.
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