Flugreisen nach Spanien: Osterstreiks führen zu Wartezeiten und möglichen Ausfällen

18 spanische Flughäfen sind betroffen, darunter Lieblingsziele der Sachsen wie Palma de Mallorca, Barcelona und Ibiza. Urlauber müssen sich nicht nur um ihre Koffer sorgen.

Der Weg in die Sonne wird schwieriger, zumindest für Urlauber, die die Osterfeiertage auf dem spanischen Festland oder auf den Inseln verbringen wollen. Denn an 18 Flughäfen haben drei große Gewerkschaften für den Zeitraum vom 27. März bis 6. April (Ostermontag) zu Streiks des Bodenpersonals aufgerufen.