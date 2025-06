Für Freitag, den 13., werden weniger Flüge gesucht

Ist es Zufall oder Aberglaube? Das Interesse an Flügen ist laut einer Auswertung an dem vermeintlichen Unglückstag jedenfalls spürbar geringer als an anderen Freitagen. Dafür gibt es Sparpotenzial.

München. Am Freitag, dem 13., steigen manche Menschen offenbar nicht so gerne in ein Flugzeug. Diesen Schluss legt zumindest eine aktuelle Auswertung der Reisesuchmaschine Kayak nahe.

Demnach liegt die Menge an Suchanfragen für Flüge aus Deutschland für den 13. Juni, einen Freitag, elf Prozent unter dem Durchschnittswert aller Freitage, die nicht auf einen 13. fallen. Untersucht wurden sämtliche Freitage zwischen Anfang Juli 2024 und Ende Juni 2025.

Immerhin: Wer sich traut, am 13. Juni zu fliegen, könnte der Auswertung zufolge zumindest etwas sparen. Im Schnitt seien Flüge an diesem Tag sieben Prozent günstiger als im Juni-Durchschnitt. Verglichen wurden dabei die Preise für Economy-Tickets mit Rückflug. (dpa)