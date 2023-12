Für Harry-Potter-Fans: Neue interaktive Ausstellung in Köln

Der berühmteste Zauberlehrling der Welt ist in Köln-Kalk zu Gast, Besucher können mit Zauberstab auf seine Spuren gehen.

Köln.

Magische Gegenstände wie den "Sprechenden Hut", den Spiegel Nerhegeb oder den rasenden Doppeldeckerbus "Fahrender Ritter" können sich Harry-Potter-Fans ab sofort in einer neuen Ausstellung in Köln ansehen. "Visions of Magic" setzt neben plastischen Modellen vor allem auf atmosphärische Licht- und Toninstallationen.