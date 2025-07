Gefräßiger Käfer: Keine Pflanzen aus Norditalien mitbringen

Ein kleiner Strauch im Topf ist eine schöne Erinnerung an den Urlaub. Doch davon sollten Reisende in bestimmten Regionen absehen, bittet nun das Landwirtschaftsministerium - wegen eines Schädlings.

Berlin.

Er ist nur so groß wie eine Kaffeebohne, doch kann Pflanzen enorm schaden: der Japankäfer. Das Insekt mit seinem goldgrün schimmernden Rücken stammt aus Ostasien, aber breitet sich dem Bundeslandwirtschaftsministerium zufolge in Süd- und Mitteleuropa aus – in Deutschland sei er noch nicht heimisch, und das solle auch so bleiben.