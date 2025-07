Handtuch rauf, meine Pool-Liege! Wie Urlauber darüber denken

Der Kampf um die beste Liege am Pool wird in vielen Hotels im Morgengrauen ausgefochten. Viele Urlauber nervt das, wie eine Umfrage zeigt. Doch sie offenbart auch: Längst nicht alle denken so.

München. Fast alle Liegen am Pool sind frühmorgens mit Handtüchern belegt, aber niemand ist zu sehen? Das haben einer Umfrage im Auftrag von Holidaycheck zufolge viele Menschen schon erlebt: 60 Prozent der Befragten geben an, dass ihnen das im Urlaub bereits passiert ist, und zwar oft mehr als nur einmal.

Selbst Liegen reserviert, das hat ein Großteil (70 Prozent) noch nie gemacht. Knapp ein Viertel (23 Prozent) indes hat nach eigenen Angaben selbst schon ein paar Mal das Handtuch geworfen, um sich einen guten Platz am Pool zu sichern. Für drei Prozent ist das Urlaubsroutine: Sie machen das immer.

Für viele ist es nervig bis ärgerlich

Dass dann doch einige selbst Liegen reservieren, erklärt vermutlich auch, warum gut ein Fünftel (22 Prozent) das als "völlig okay" empfindet.

Die Mehrheit ist aber nicht amüsiert darüber: 44 Prozent geben an, dass es sie "total" aufregt, wenn andere Hotelgäste Liegen für sich reservieren. 16 Prozent empfinden das zwar als nervig, akzeptieren es aber auch.

Die Lösung? Von Regeln bis humorvoller Pranger

Was die Umfrage damit bestätigt, ist das Konfliktpotenzial am Pool: Die Mehrheit (59 Prozent) hält dann auch klare Hotelregeln mit Kontrollen für die beste Problemlösung. Jeder und jede Fünfte (20 Prozent) plädiert konkret für Liegen, die erst ab einer bestimmten Zeit nutzbar sind.

Ein Zehntel der Befragten sagt dagegen: Urlaub ist Urlaub, das Hotel sollte keine Maßnahmen ergreifen. Und acht Prozent sprechen sich dafür aus, dass man Liegenreservierer "mit Humor" an den Pranger stellt – wie auch immer das konkret aussehen könnte.

Das Meinungsforschungsinstitut Kantar hat vom 22. bis 26. Mai 1.004 Personen zwischen 16 bis 69 Jahren online befragt. Basis der Befragung sei eine bevölkerungsrepräsentative Stichprobe gewesen. (dpa)