In Spaniens grünem Paradies

Viel zu heiß war es dieses Jahr auch auf der Iberischen Halbinsel - aber nicht überall. Asturien lockt mit angenehmen Temperaturen und vorzüglicher Küche.

Mehr See als Fluss, so breitet sich die Navia vor uns aus. Kaly Menendez schiebt die Kajaks ins Wasser, eins nach dem anderen. Wir stechen das Paddel ein, so wie Kaly es uns vor wenigen Minuten bei der Trockenübung am Ufer gezeigt hat. Und schön im Rhythmus bleiben; wer hinten sitzt, orientiert sich am Vordermann. Los geht es, immer die Navia...