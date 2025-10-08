Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Lebensmittel in der Ferienunterkunft für die Nächsten zurücklassen? Eine Umfrage zeigt, wie oft sie dann doch im Müll landen.
Lebensmittel in der Ferienunterkunft für die Nächsten zurücklassen? Eine Umfrage zeigt, wie oft sie dann doch im Müll landen. Bild: Marc Tirl/dpa-Zentralbild/dpa-tmn
Lebensmittel in der Ferienunterkunft für die Nächsten zurücklassen? Eine Umfrage zeigt, wie oft sie dann doch im Müll landen.
Lebensmittel in der Ferienunterkunft für die Nächsten zurücklassen? Eine Umfrage zeigt, wie oft sie dann doch im Müll landen. Bild: Marc Tirl/dpa-Zentralbild/dpa-tmn
Reise
Jeder fünfte Ferienhausbesitzer schmeißt Lebensmittel weg
Was passiert mit der Butter, den Eiern oder dem Salz, das Urlauber im Ferienhaus zurücklassen? Eine Befragung zeigt: Manche Vermieter sind rigoros, doch viele schauen genauer hin.

München.

Der Urlaub ist vorbei, doch im Kühlschrank des Ferienhauses liegen noch fünf Eier und ein angefangenes Stück Butter. Und im Küchenschrank stehen das halbleere Olivenöl und die fast volle Salzpackung. Viele Urlauber lassen das alles da: Die nächsten Mieter könnten es schließlich gebrauchen.

Manchmal tun sie das allerdings umsonst. Denn laut einer Umfrage von Holidu unter knapp 1.500 Ferienhausvermietern in Deutschland wirft rund ein Fünftel (21 Prozent) hinterlassene Lebensmittel "grundsätzlich" weg.

Man könnte die Zahlen aber auch positiv lesen: Eine große Mehrheit schaut genauer hin. Ein Drittel (32 Prozent) entsorgt nur frisch oder leicht verderbliche Dinge. Und etwa die Hälfte der Befragten (48 Prozent) gibt an, Produkte in der Unterkunft zu lassen, wenn sie noch ungeöffnet und haltbar sind. Sieben Prozent lassen auch Geöffnetes stehen, sofern es sauber ist.

Manche nehmen Lebensmittel für sich

Und warum füllen die Vermieter nicht die eigenen Vorräte mit den hinterlassenen Lebensmitteln der Gäste? Tatsächlich machen das ungefähr drei von zehn Befragten (28 Prozent).

Sie geben an: Ich nehme einige Sachen privat mit. Jeder und jede Neunte (11 Prozent) spendet geeignete Lebensmittel. Die Befragung fand im September statt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
