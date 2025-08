Jeder Meter zählt: Was tun bei Tsunamiwarnung?

Die Erde hat gebebt, kommt jetzt die Flutwelle? Was man im Urlaub in Küstennähe bei Tsunamigefahr tun sollte.

Potsdam.

Gerade noch Urlaub unter Palmen und jetzt Tsunamiwarnung? Das kann nicht nur am Pazifik passieren, auch im Indischen Ozean und rund um das Mittelmeer drohen nach Erdbeben Flutwellen. Was man über die Meereswellen wissen muss - und was bei einer Warnung zu tun ist.