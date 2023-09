Kairo lockt mit einem neuen Wunder

Die 22-Millionen-Stadt ist die größte Metropole Afrikas. Doch die Unesco-Welterbe-Altstadt verfällt. Dafür entsteht das größte Museum der Welt.

Ich halte dem Händler eine kleine Katze hin und frage: "Wie viel kostet sie?" Der Mann nimmt die Miniatur des berühmtesten heiligen Tiers Ägyptens so bedeutungsvoll in die Hand, als wären es die Kronjuwelen Großbritanniens, der einstigen Kolonialherren, dem das Land die Bezeichnung der Währung verdankt: Pfund. Der Mittdreißiger lächelt in...