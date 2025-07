Künstliche Intelligenz hilft beim Kofferpacken

Sonnencreme, Ladekabel, Badesachen - da fehlt doch was! Haben Sie Angst, beim Packen wichtige Dinge zu vergessen? KI-Bots können dann eine schnelle Gedankenstütze sein.

Berlin.

Was muss alles in den Koffer? Künstliche Intelligenz kann Urlauber dabei unterstützen, nichts zu vergessen. KI-Tools wie ChatGPT oder Gemini von Google sind auch in der Lage, spezifische Packlisten zu erstellen.