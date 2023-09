Mein erster Tandem-Gleitschirmflug

Redakteurin Sabine Stollberg hat sich getraut: sie hat sich in die Hände eines Piloten begeben und ist mit ihm abgehoben

Sind Sie schon mal geflogen? Ich nicht. Zumindest nicht Gleitfliegen. Entsprechend mulmig ist mir zumute. Was dagegen hilft? Fragen! Den Mann, dem ich mich gleich anvertrauen werde. Mit dem ich abheben möchte. Hoch in die Luft. Was die optimalen Startbedingungen sind, will ich von meinem Piloten Alex wissen, einem großen stämmigen Mann mit...