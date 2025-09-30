Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mit dem Mietwagen das Reiseland nach Lust und Laune entdecken – praktisch, aber nicht immer reibungslos.
Mit dem Mietwagen das Reiseland nach Lust und Laune entdecken – praktisch, aber nicht immer reibungslos. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Mit dem Mietwagen das Reiseland nach Lust und Laune entdecken – praktisch, aber nicht immer reibungslos.
Mit dem Mietwagen das Reiseland nach Lust und Laune entdecken – praktisch, aber nicht immer reibungslos. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Reise
Mietwagen: Nur bei zwei Dritteln lief es problemlos
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zusatzpolicen, die einem am Schalter aufgedrängt werden. Ein kleineres Auto, als man gebucht hat. Viele haben schon Mietwagenärger erlebt, wie eine Umfrage zeigt.

München.

Zusatzversicherungen, wenig hilfreicher Kundenservice oder aber auch versteckte Kosten – wer sich einen Mietwagen bucht, den kann mit Pech das ein oder andere Ärgernis erwarten. Das bestätigt nun eine YouGov-Umfrage im Auftrag von Sunny Cars.

Acht Prozent der Befragten, die schon einmal einen Mietwagen gebucht haben, mussten demnach bei der letzten Anmietung zusätzliche Versicherungen abschließen. Sieben Prozent gaben an, mit dem Kundenservice unzufrieden gewesen zu sein bzw. den Anbieter nicht erreichen zu können. Sechs Prozent haben Probleme mit versteckten Zusatzkosten erlebt, ebenso viele gaben an, ein kleineres Auto als eigentlich reserviert bekommen zu haben.

Fragwürdige Geschäftspraktiken

Verbraucherschützer warnen immer wieder vor fragwürdigen Geschäftspraktiken von Mietwagenfirmen, allen voran das Aufdrängen von Zusatzversicherungen vor Ort, obwohl man schon alle nötigen Policen vorher dazugebucht hatte. Ratschläge, was dann zu tun ist und worauf es noch zu achten gilt, hat das Europäische Verbraucherzentrum auf seiner Website zusammengetragen.

Der Lichtblick in der Umfrage: Rund zwei Drittel (65 Prozent) sind bei der letzten Anmietung von Ärgernissen verschont geblieben. Sie geben an, dabei keine negativen Erfahrungen gemacht zu haben. 

Der Befragung zufolge haben rund vier von zehn Erwachsenen (42 Prozent) in Deutschland schon mal einen Mietwagen für den Urlaub gebucht. Die Mehrheit (56 Prozent) gab an, das noch nie gemacht zu haben, zwei Prozent machten keine Angaben. Laut YouGov sind die Ergebnisse repräsentativ für die Wohnbevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
09:20 Uhr
2 min.
Wie viel mehr verdienen Beschäftigte in Westdeutschland?
Die deutsche Wiedervereinigung wurde am 3. Oktober 1990 vollendet. Auch dreieinhalb Jahrzehnte später sind die Einkommen in den alten Bundesländern jedoch immer noch höher. (Symbolbild)
Die Lohnlücke zwischen Ost und West ist in den vergangenen Jahren laut einer Auswertung etwas kleiner geworden. Forscher erklären warum.
23.09.2025
3 min.
Drohnen und Cyberangriff: Welche Rechte haben Passagiere?
Wenn Reisepläne durcheinander gewürfelt werden, haben Reisende Rechte, die sie in Anspruch nehmen können.
In mehreren europäischen Metropolen gab es massive Störungen an Flughäfen, die von außen verursacht wurden. Auch wenn die Airlines nichts dafür können: Sie haben Pflichten. Was konkret gilt.
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
09:20 Uhr
1 min.
Autofahrer bei Verkehrsunfall in Kottengrün schwer verletzt
Update
Am Morgen gab es einen Verkehrsunfall in Kottengrün.
Am Morgen hatte es in dem Ortsteil von Werda einen Unfall gegeben. Was bislang bekannt ist.
Bernd Jubelt
13:13 Uhr
4 min.
Feiertag und Start der Herbstferien sorgen für Staus
Der Tag der Deutschen Einheit am Freitag (3. Oktober) und die in Hessen, Sachsen und Thüringen startenden Herbstferien sorgen für volle Autobahnen.
Am langen Oktoberwochenende drohen laut ACE und ADAC volle Autobahnen. Besonders betroffen: Routen zu Wandergebieten und Volksfesten. Mit welchen Stauzeiten Reisende rechnen müssen.
Mehr Artikel