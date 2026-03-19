Mit Bjørn zu den Buckelwalen: Auf Expeditionskreuzfahrt durch die Antarktis

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Die „Fridtjof Nansen“ im ewigen Eis der Antarktis: An Bord haben bis zu 490 Passagiere Platz. Sie kommen aus der ganzen Welt.
Die „Fridtjof Nansen“ im ewigen Eis der Antarktis: An Bord haben bis zu 490 Passagiere Platz. Sie kommen aus der ganzen Welt. Foto: Ute Müller
Was gibt’s zu essen? Das Miteinander von erwachsenen Pinguinen und ihrem hungrigen Nachwuchs ist ein Schauspiel.
Was gibt’s zu essen? Das Miteinander von erwachsenen Pinguinen und ihrem hungrigen Nachwuchs ist ein Schauspiel. Foto: Timo Heinz
Für immer mehr Menschen ist diese Abgeschiedenheit und Schroffheit ein Sehnsuchtsziel.
Für immer mehr Menschen ist diese Abgeschiedenheit und Schroffheit ein Sehnsuchtsziel. Foto: Ute Müller
Bjørn Næss ist gebürtiger Norweger und Kapitän der „Fridtjof Nansen“. Sein Schiff fährt mit einem vergleichsweise umweltfreundlichen Hybridantrieb.
Bjørn Næss ist gebürtiger Norweger und Kapitän der „Fridtjof Nansen“. Sein Schiff fährt mit einem vergleichsweise umweltfreundlichen Hybridantrieb. Foto: Ute Müller
In Festrumpfschlauchbooten – den Zodiacs – schwärmen die Passagiere zur Walbeobachtung aus. Aber schon die unbelebte Natur ist spektakulär.
In Festrumpfschlauchbooten – den Zodiacs – schwärmen die Passagiere zur Walbeobachtung aus. Aber schon die unbelebte Natur ist spektakulär. Foto: Ute Müller
Pinguin auf Pléneau Island.
Pinguin auf Pléneau Island. Foto: Timo Heinz
Buckelwale sind im antarktischen Sommer besonders gut zu beobachten.
Buckelwale sind im antarktischen Sommer besonders gut zu beobachten. Foto: Timo Heinz
Guide Aleksandar Duric hat eine Flechte gefunden – an einem der kältesten, trockensten und windigsten Orte der Erde.
Guide Aleksandar Duric hat eine Flechte gefunden – an einem der kältesten, trockensten und windigsten Orte der Erde. Foto: Ute Müller
Die „Fridtjof Nansen“ im ewigen Eis der Antarktis: An Bord haben bis zu 490 Passagiere Platz. Sie kommen aus der ganzen Welt.
Die „Fridtjof Nansen“ im ewigen Eis der Antarktis: An Bord haben bis zu 490 Passagiere Platz. Sie kommen aus der ganzen Welt. Foto: Ute Müller
Was gibt’s zu essen? Das Miteinander von erwachsenen Pinguinen und ihrem hungrigen Nachwuchs ist ein Schauspiel.
Was gibt’s zu essen? Das Miteinander von erwachsenen Pinguinen und ihrem hungrigen Nachwuchs ist ein Schauspiel. Foto: Timo Heinz
Für immer mehr Menschen ist diese Abgeschiedenheit und Schroffheit ein Sehnsuchtsziel.
Für immer mehr Menschen ist diese Abgeschiedenheit und Schroffheit ein Sehnsuchtsziel. Foto: Ute Müller
Bjørn Næss ist gebürtiger Norweger und Kapitän der „Fridtjof Nansen“. Sein Schiff fährt mit einem vergleichsweise umweltfreundlichen Hybridantrieb.
Bjørn Næss ist gebürtiger Norweger und Kapitän der „Fridtjof Nansen“. Sein Schiff fährt mit einem vergleichsweise umweltfreundlichen Hybridantrieb. Foto: Ute Müller
In Festrumpfschlauchbooten – den Zodiacs – schwärmen die Passagiere zur Walbeobachtung aus. Aber schon die unbelebte Natur ist spektakulär.
In Festrumpfschlauchbooten – den Zodiacs – schwärmen die Passagiere zur Walbeobachtung aus. Aber schon die unbelebte Natur ist spektakulär. Foto: Ute Müller
Pinguin auf Pléneau Island.
Pinguin auf Pléneau Island. Foto: Timo Heinz
Buckelwale sind im antarktischen Sommer besonders gut zu beobachten.
Buckelwale sind im antarktischen Sommer besonders gut zu beobachten. Foto: Timo Heinz
Guide Aleksandar Duric hat eine Flechte gefunden – an einem der kältesten, trockensten und windigsten Orte der Erde.
Guide Aleksandar Duric hat eine Flechte gefunden – an einem der kältesten, trockensten und windigsten Orte der Erde. Foto: Ute Müller
Reise
Mit Bjørn zu den Buckelwalen: Auf Expeditionskreuzfahrt durch die Antarktis
Von Ute Müller
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Wohl nirgendwo auf der Welt ist es kälter und einsamer. Zwölf Meter hoch schlagen die Wellen schon während der Anreise. Doch die raue Wildnis macht das Südpolarmeer zum neuen Sehnsuchtsziel.

Schon von Weitem hört man das Kreischkonzert der Eselspinguine, als sich das Schlauchboot ihrer Brutkolonie nähert. Die kleinen Kerle watscheln unbeholfen. Zum Glück haben sie keine Angst vor Menschen und sind daran gewöhnt, dass die mehr als doppelt so großen Zweibeiner immer mal wieder durch ihr Habitat im Südpolarmeer spazieren.
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