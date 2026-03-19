Mit Bjørn zu den Buckelwalen: Auf Expeditionskreuzfahrt durch die Antarktis

Reise
Wohl nirgendwo auf der Welt ist es kälter und einsamer. Zwölf Meter hoch schlagen die Wellen schon während der Anreise. Doch die raue Wildnis macht das Südpolarmeer zum neuen Sehnsuchtsziel.
Schon von Weitem hört man das Kreischkonzert der Eselspinguine, als sich das Schlauchboot ihrer Brutkolonie nähert. Die kleinen Kerle watscheln unbeholfen. Zum Glück haben sie keine Angst vor Menschen und sind daran gewöhnt, dass die mehr als doppelt so großen Zweibeiner immer mal wieder durch ihr Habitat im Südpolarmeer spazieren.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.