Mit Bjørn zu den Buckelwalen: Auf Expeditionskreuzfahrt durch die Antarktis

Wohl nirgendwo auf der Welt ist es kälter und einsamer. Zwölf Meter hoch schlagen die Wellen schon während der Anreise. Doch die raue Wildnis macht das Südpolarmeer zum neuen Sehnsuchtsziel.

Schon von Weitem hört man das Kreischkonzert der Eselspinguine, als sich das Schlauchboot ihrer Brutkolonie nähert. Die kleinen Kerle watscheln unbeholfen. Zum Glück haben sie keine Angst vor Menschen und sind daran gewöhnt, dass die mehr als doppelt so großen Zweibeiner immer mal wieder durch ihr Habitat im Südpolarmeer spazieren. Schon von Weitem hört man das Kreischkonzert der Eselspinguine, als sich das Schlauchboot ihrer Brutkolonie nähert. Die kleinen Kerle watscheln unbeholfen. Zum Glück haben sie keine Angst vor Menschen und sind daran gewöhnt, dass die mehr als doppelt so großen Zweibeiner immer mal wieder durch ihr Habitat im Südpolarmeer spazieren.