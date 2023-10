Nachtzug Brüssel-Berlin wird nach Prag verlängert

Über Nacht mit der Bahn reisen, das wird seit Jahren beliebter. Ein privater Anbieter gibt einer bestehenden Strecke nun ein interessantes Upgrade.

Berlin. European Sleeper verlängert seinen Nachtzug zwischen Brüssel und Berlin ab Ende März 2024 weiter bis nach Prag. Der Zug soll dabei auch Halt in Dresden und Bad Schandau in Sachsen machen, kündigte das belgisch-niederländische Bahnunternehmen an.

Wie bislang soll der Zug jeweils an drei Tagen pro Woche in die jeweilige Richtung starten: Montag, Mittwoch und Freitag soll es laut Fahrplan abends von Brüssel losgehen, mit Ankunft in Prag am Vormittag des Folgetages.

Dienstag, Donnerstag und Sonntag fährt der Zug abends in Prag ab und kommt am nächsten Tag in Brüssel an. Zwischenhalte sind neben Berlin und Dresden unter anderem Amsterdam und Antwerpen. Die verlängerte Verbindung soll ab 25. März 2024 bedient werden.

Auf der bisherigen Strecke zwischen Berlin und Brüssel ist European Sleeper seit Ende Mai dieses Jahres unterwegs. Für 2025 plant die private Eisenbahngesellschaft nach eigenen Angaben eine neue Verbindung zwischen Amsterdam und Barcelona.

DB und ÖBB: Von Berlin nach Paris

Das Nachtzugangebot wächst allgemein. Ab Dezember 2023 bieten die Deutsche Bahn (DB) und die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) von Berlin und Wien aus Nightjet-Verbindungen nach Paris und Brüssel an. Diese Verbindungen werden anfangs dreimal die Woche, ab Herbst 2024 täglich gefahren. Das hatten DB und ÖBB Anfang September bekannt gegeben und die hohe Nachfrage nach Nachtzugangeboten betont.

Die DB hatte sich vor Jahren aus dem eigenen Nachtzuggeschäft zurückgezogen und betreibt nächtliche Verbindungen seitdem nur noch als Kooperationspartner. (dpa)