Neuer Radweg in Irland führt über die Grenze

Auf der grünen Insel wächst das Netz der sogenannten Greenways - das neueste Teilstück birgt dabei ein Novum.

Carlingford/Newry. Touristen können auf der irischen Insel eine neue, besondere Route entlangspazieren oder radeln. Der Carlingford Lough Greenway zwischen Carlingford in Irland und Newry in Nordirland sei der erste "offiziell grenzüberschreitende" Rad- und Wanderweg, teilt die Organisation Tourism Ireland mit. Das entsprechende Teilstück über die Grenze wurde kürzlich fertiggestellt.

Die Strecke des Greenways verläuft den Angaben nach nun über 20 Kilometer entlang fjordartiger Küstenlandschaften und stillgelegter Bahnstrecken – mit dem Rad seien Hin- und Rückweg in knapp zwei Stunden zu schaffen. Unterwegs kann man etwa für Kletter- oder Kanutouren stoppen.

Carlingford liegt gut 100 Kilometer nördlich der irischen Hauptstadt Dublin und gut 80 Kilometer südlich der nordirischen Hauptstadt Belfast.

Laut Tourism Ireland gibt es aktuell gut ein halbes Dutzend Greenways für Radfahrer und Wanderer, die parallel zu Straßen, Küsten und alten Bahntrassen verlaufen. Das Wegenetz soll in den nächsten Jahren weiterwachsen. (dpa)