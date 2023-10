Österreich: Sofort gültige Autobahnvignette online kaufen

Wer kurzfristig ein "Pickerl" für die Maut brauchte, kam nicht an Raststätten und Co. vorbei - im Internet zu kaufen, das ging nur mit Vorlauf. Doch das ändert sich nun.

Wien/München. Sofort gültige digitale Vignetten für österreichische Autobahnen lassen sich künftig auch online kaufen - bei bestimmten Anbietern. Einer davon ist der ADAC. Darauf macht die österreichische Autobahngesellschaft Asfinag aufmerksam.

Drei Anbieter haben von der Asfinag die entsprechenden Konzessionen bekommen, heißt es weiter. Sie können auf ihren Websites und Apps die verschiedenen Vignetten für die Autobahnmaut anbieten.

"Weil das Risiko eines etwaigen Rücktritts vom Kauf durch das rechtliche Modell beim Konzessionär liegt", so die Asfinag, "können die online gekauften Mautprodukte mit sofortiger Gültigkeit verkauft werden." Das heißt theoretisch: Heute kaufen, ab heute nutzen.

Man könnte also noch schnell vor der Abfahrt oder auch noch auf der Autobahn die Vignette online kaufen und müsste dann nicht vor der Grenze an einer Raststätte halten, die die "Pickerl" vertreibt.

Frist erlaubte nur Online-Käufe mit viel Vorlauf

Bislang galt für Privatnutzer der Vignette und damit auch Autourlauberinnen und -urlauber, dass die Vignette bei einem Online-Kauf frühestens 18 Tage danach gültig sein konnte. Der Grund lag im verbraucherfreundlichen Widerrufsrecht bei Internetkäufen, das in dem Fall aber bedeutete: Kaufen nur mit genügend Vorlauf.

Wer zum Beispiel am 1. eines Monats eine Vignette online kaufte, konnte sie frühestens am 18. nutzen. Sonst blieb nur, die digitale Vignette direkt an einer Mautstelle, an Automaten in Rastanlagen, an Grenzübergängen, in Tankstellen oder Geschäftsstellen der Verkehrsclubs ÖAMTC, ARBÖ oder ADAC zu kaufen.

Interessant war das dann nur noch für jene, die ungern ein Papier-"Pickerl" an die Scheibe kleben wollten. Der eigentliche Vorteil - zeit- und ortsunabhängig die Vignette zu kaufen und sich eben nicht irgendwo anstellen zu müssen - entfiel damit.

Wo es die sofort gültige Digitalvignette gibt

Das ändert sich nun. Drei Anbieter haben laut der Asfinag die Konzession als Online-Vertriebspartner bekommen: Autopay Mobility, tolltickets/Kapsch Trafficcom und die ADAC Reise und Medien GmbH. Die Ausschreibung sieht laut Asfinag vor, dass diese Partner spätestens ab 1. Dezember 2023 die digitalen Mautprodukte vertreiben müssen - ohne Zusatzgebühren, wie die Autobahngesellschaft betont.

Der ADAC ist damit früher dran. Der Verkehrsclub hat mitgeteilt, dass er nun online ein Mautportal gestartet hat.

Los geht's mit der Zehn-Tages-Vignette. Die erst kürzlich für 2024 angekündigte Ein-Tages-Vignette soll bald ebenfalls erhältlich sein. Zudem können über das Portal Streckenmauten für bestimmte Tunnel oder Passstraßen vorab digital bezahlt werden.

Ein wichtiger Hinweis für Nutzerinnen und Nutzer: Die beim Kauf abschließende Nummernschild-Eingabe auf dem ADAC-Portal muss mit der "Enter"- bzw. "Eingabe"-Taste bestätigt werden. Dann wird man zur erneuten Eingabe des Nummernschildes aufgefordert. Erst danach funktioniert der "Weiter"-Button, durch den man die Digitalvignette in den Warenkorb legt und die Bestellung abschließen kann. (dpa)